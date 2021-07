Ezt ehetjük, ihatjuk Győr-Moson-Sopron megye szabadstrandjain

Összesen 11 élővizes fürdőhely használatát engedélyezte idén a kormányhivatal Győr-Moson-Sopronban. Utánanéztünk, mennyiért ehetnek-ihatnak a strandolók az élővíz mellett.

Jó pancsolás után hamar megéhezik az ember a vízparton. Kíváncsiak voltunk, milyen ételt fogyaszthatunk a megye szabadstrandjain. Elsőként a soproni Tómalom fürdőhöz látogattunk, ahol a strand vendégei a hagyományos büfé­ételek közül válogathatnak. A mosonmagyaróvári Itató éttermében sonkás melegszendvicset és hatalmas langallót kínálnak, de a szezon slágere még mindig a lángos. A halászi szabadstrandon található Party Beachen viszont a gofri a befutó, de a velős pirítóst is gyakran keresik. A dunaszegi Zátonyi szabadstrandon a retró gyorskaják népszerűek: hekk, hamburger, hot dog, kolbász és társaik.

Munkaerő hiányában drágultak

– Az utóbbi három évben egyre több vendégünk van. Szerencsére a pandémia sem érintett minket túlságosan, sokan a szabadban keresték a kikapcsolódási lehetőségeket – mondta el Csuka Ákos, a soproni Tómalom fürdő strandbüféjének tulajdonosa. Hozzátette, az elmúlt évekhez képest emelniük kellett az ételek árán, ugyanis a határ mentén egyre nehezebb munkaerőt találni, aki pedig elvállalja, azt meg kell fizetniük. Főleg a retró konyhát képviseli a tómalmi strandbüfé. A vendégek leggyakrabban a sült hekket, a lángost, a hasábkrumplit és a palacsintát kérik. A hamburgerek között különlegesek is vannak, például a vegetáriánusoknak camembert-es, sült ananászosat kínálnak. Egy sima lángos 500 forint körül van, egy sonkás-tejfölös 900 forintba kerül. A hamburgerek 1500 forinttól kezdődnek, a hekket fokhagymás kenyérrel vagy sült krumplival adják majdnem kétezer forintért.

Péntekenként kemencés ételek

A mosonmagyaróvári Itató strandján „igazi itatós” langalóval, melegszendviccsel és lángossal várják a fürdőzőket. – Több mint tíz éve üzemeltetjük a helyet, nyáron nagy a forgalom, vannak, akik egy-egy kenutúra után itt pihennek meg – mondta el lapunknak Gyula, a Strandbüfé tulajdonosa. Még mindig a sajtos-tejfölös lángos a favorit, amiért 700 forintot kell fizetni, aki viszont a simát vagy a fokhagymásat szereti, 530-ért megkaphatja. Péntekenként a 250 embert befogadó teraszon az élő zene mellett kemencés ételekkel várják a látogatókat. – Van, aki rendszeresen csak pénteken jön, hogy megkóstolhassa a kemencében sült csülköt, amit burgonyával együtt sütünk és párolt káposztával kínálunk – tette hozzá Gyula, akitől azt is megtudtuk: a fröccsöt és a csapolt sört kedvelők aránya megoszlik, a hölgyek kezdenek rákapni a meggysörükre. Aki egy kiadós, óriás langallót vagy melegszendvicset szeretne a szabadon választott itallal elfogyasztani, 1200 forint körül fizet érte.

A velős pirítóstól a gofriig

A halászi szabadstrand partján egy hangulatos csárdára és büfére bukkantunk. Szombath Dániel 10 éve üzemelteti édesapja vízparti csárdáját, ami 31 éve fogadja a vendégeket. – Megújult étlapunkon hatféle melegszendvics – 850–900 forintért – és hét feltéttel kérhető gofri található, melynek ára feltéttől függően 500 és 850 forint között mozog. Idén ez most a fürdőzők kedvence – hangsúlyozta. Ezek mellett 900-ért megkóstolhatjuk a helyben készült velős pirítóst, vagy kétezerért a csibeburgert hasábburgonyával. Aki csak inni szeretne egy pohár sört, 360 forintért, korsónyit 590-ért kortyolhat, az üdítők is 400 és 500 forint között vannak. A Party Beach hétvégente igazi bárrá alakul, esténként lemezlovasok és előadók lépnek fel.

Igazi retró hangulat

A dunaszigeti Zátonyi szabadstrandon több büfé kínálatából is választhatunk. Itt megkaphatjuk az igazi retró büféhangulatot, amit a kínálat sem hazudtol meg. Egy 10 dekás frissen sült hekk 490, ugyanekkora sült kolbász 550, és a hot dog is ennyibe kerül. A sima hamburger 790, a sajtos pedig 890, és nem kis adag, egy adag savanyút pedig 200 forintért kérhetünk. Az üdítők ára egységesen 450, a dobozos söröké 450 és 550 forint közötti. Egy nagyfröccsért 350 forintot kérnek, míg az ütős felesek kétcentenként 300-at érnek.

A győri Aranypart I-re és Aranypart II-re is kilátogattunk, ahol több strandoló panaszkodott, hogy nincsenek büfés lehetőségek szabadstrandhoz igazodó árakkal. Az Aranypart I-en a jól ismert Bahnhof Győr Lapos Tanszéken ehetnek a strandolók 2000–3000 forintos házi burgereket vagy 2000 forint körüli pizzát. Éttermi árakért főételeket és tésztákat rendelhetnek, de a jól bevált retró melegszendvics is kérhető többféle feltéttel. Az Aranypart II-n pedig csak az egyetem kávézójába térhetnek be a fürdőzők egy hűsítő jegeskávéra, apróbb péksüteményre, szendvicsre vagy süteményre. A régi büfé évek óta elhagyatottan áll, pedig lenne, aki beülne a teraszára.

Az viszont egységesen megfigyelhető, hogy a legtöbb helyen van lehetőség bankkártyás fizetésre is, viszont az meglepte stábunkat, hogy a közkedveltnek hitt főtt kukorica egyik helyen sem kapható.