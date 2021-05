Ezek az ételek segítenek, hogy egészségesek maradjanak a fogaid

Az egészséges fogak nem csupán funkcionális, de esztétikai szerepet is betöltenek, hiszen egy szép, és egészséges fogsor magabiztosságot ad és jó közérzetet biztosít. Ugyanakkor az elhanyagolt, nem egészséges fogak komoly problémát okozhatnak. Nem csupán a mosolyunkat csúfítják el, de nem tudják betölteni az eredeti funkciójukat sem, ezzel pedig emésztőrendszeri, és egyéb megbetegedéseket is okozhatnak.

A legtöbb esetben a fogszuvasodás és a fogkő okoz problémát. Mindkettő megelőzhető, ha odafigyelünk a szájhigiéniára, valamint a táplálkozásra. Az ugyanis, hogy mit eszünk, nagyban befolyásolja a fogunk egészségi állapotát, ezért most összegyűjtjük, hogy melyek azok az ételek, amelyeket kerülni kell, ha azt szeretnénk, hogy a fogaink egészségesek maradjanak.

Mely ételek roncsolják a fogainkat?

Már önmagában az, hogy állandóan eszünk valamit, nem tesz jót a fogunknak, emiatt a különféle rágcsálnivalók duplán is rossz hatással vannak fogaink egészségére. Az édességek, cukorkák, de a sós nasik – így például a chips és a ropi – is kerülendők. Édesség fogyasztás után a száj pH értéke savas lesz, amely komolyan roncsolhatja a fogzománcot. A chipsekben pedig igen sok keményítő van, ami miatt kisebb darabkák ragadhatnak a fogunkba, és ott is maradnak a következő fogmosásig, ezzel is gyengítve a fogzománcot.

Az üdítők, gyümölcslevek – amellett, hogy cukortartalmuk is nagyon magas – foszforsavat tartalmaznak, amely ugyancsak roncsolja a fogakat. A különböző alkoholok pedig szintén hasonló hatással bírnak, ugyanis sok cukrot tartalmaznak és többségük savas is, amely gyengíti a fogzománcot. A sérült, meggyengült fogfelszínen pedig könnyebben telepszenek meg azok a baktériumok, amelyek a fog megbetegedéséért felelősek.

Sajnos gyakran az egyébként egészséges gyümölcsök vagy ételek sem tesznek jót a fogunknak. A citrusfélék fogyasztása bár kifejezetten ajánlott magas C-vitamin tartalmuk miatt, legyünk óvatosak velük! Ezek a gyümölcsök citromsavat tartalmaznak, amely károsan hat a fogzománcra. Ugyanez a baj az ecetes ételekkel, salátaöntetekkel is, melyek szintén a fog külső rétegét károsítják.

A nem megfelelő táplálkozás eredménye: fogkő és fogszuvasodás

Fogmosás után már 20 perccel plakk – azaz lepedék – képződik a fogunkon, ez pedig olyan savas kémhatást idéz elő, amely fogszuvasodáshoz és fogkő-képződéshez vezet. Fogszuvasodás esetében a fog ásványianyag tartalma csökken, aminek eredményeként a fogzománc folyamatosan elvékonyodik, majd pedig áttörik. A köznyelvben ezt nevezzük úgy, hogy kilyukadt a fogunk. A folyamat a fog felszíne felől halad a dentin felé, ott gyulladást és igen komoly fájdalmat is okozva, rosszabb esetben pedig a fog teljes elvesztését eredményezi.

A fogkő ásványosodott foglepedék, amely akkor alakul ki, ha a lepedékbe ásványi anyagok épülnek be, ami ettől megkeményedik és a fog felszínén marad. Sajnos igen gyakori jelenség, a felnőttek kb. háromnegyede küzd ezzel a problémával. A fogkő ugyan önmagában nem betegség, azonban súlyos betegségekhez vezethet, ugyanis a megkövesedett lepedékben rengeteg kórokozó baktérium él, melyek gyulladásos folyamatokat indítanak és tartanak fenn. Fontos, hogy a fogkövet otthoni körülmények között nem tudjuk megfelelően és szakszerűen eltávolítani, arra kizárólag a fogorvos és a dentálhigiénikus képes.

Milyen ételek, italok tesznek jót a fogainknak?

A fogápolás tekintetében különösen nagy hangsúlyt kell fektetnünk a megelőzésre. A megfelelő szájhigiénia – napi kétszeri fogmosás, fluoridtartalmú fogkrémek és szájvizek használata – mellett a változatos, tápanyagban gazdag táplálkozás nagyban hozzájárul ahhoz, hogy fogaink egészségesek maradjanak.

A cukros ételeket és üdítőket kerüljük! Ez persze nem azt jelenti, hogy soha nem ehetünk meg egy szelet süteményt, vagy pár kocka csokit. Minimálisan lehet ezeket is fogyasztani, de utána kb. fél órával mossunk fogat, hogy helyreállítsuk a szánkban a pH értéket! Ha erre nincs lehetőségünk, akkor például öblögessünk tiszta vízzel, amely sokat segít, hogy az előidézett savas kémhatás csökkenjen és a száj pH-ja ismét a normál értékhez közelítsen. Ha mégis azt érezzük, hogy muszáj valamit elrágcsálnunk étkezés után, akkor az inkább nyers zöldség, esetleg gyümölcs legyen, de ezek után is üdítő lehet a vízzel való öblítés.

Fogyasszunk minél több nyers zöldséget, gyümölcsöt, ezek ugyanis magas rosttartalmuk miatt fogtisztító hatásúak. Péksütemények helyett válasszunk teljes kiőrlésű kenyeret, valamint igyekezzünk tápláló, alacsony cukor – és zsírtartalmú ételeket (pl.: rizs, húsfélék, halak, zöldségek) fogyasztani. Rendszeresen kerüljön a tányérunkra kalciumban, fluoridban és foszforban gazdag étel (pl.: halak és tejtermékek), mert ezek mind hozzájárulnak fogaink egészségéhez.

Figyeljünk a folyadékpótlásra is, mert a megfelelő mennyiségű víz fogyasztása segít csökkenteni a plakk képződést! A vízzel való öblítés, kortyolás helyre állítja a száj pH értékét is, és fokozza a nyálelválasztást, így a nyálban lévő ásványi anyagok visszakerülhetnek a fogakra.

A zöld teának kifejezetten magas a fluoridtartalma, amely elengedhetetlen a fogak számára, valamint antibakteriális hatású is, így megelőzi a fogszuvasodást. Arra azonban figyeljünk, hogy nagyobb mennyiségben a teák elszínezhetik a fogak felszínét! A gyógynövényi főzetek közül a diótea ugyancsak segít elpusztítani a fogszuvasodásért felelős baktériumokat, ahogyan a körömvirág és a kamilla tea is hatékony megoldás lehet a fogínygyulladás, valamint egyéb szájüregi betegségek esetén is.

Fogaink egészsége és védelme esetén különösen nagy szerep jut a megelőzésnek, hiszen nem ritka, hogy a fogszuvasodás által okozott probléma már nem fordítható vissza. A megfelelő szájhigiénia mellett figyeljünk a táplálkozásra, ugyanis míg bizonyos ételek erősítik, addig más élelmiszerek sajnos kifejezetten roncsolják a fogzománcot. Kerüljük a cukros ételeket, az édességeket, és üdítőket. Helyettük fogyasszunk minél több nyers zöldséget, gyümölcsöt, valamint olyan ételeket, amelyek kalcium, fluorid és foszfor tartalma magas, mert ezek kifejezetten jót tesznek a fogaink egészségének.