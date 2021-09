Évadnyitó – három új táncost mutattak be a Győri Balettnál – galéria

Sokszínű, izgalmas, őrült évad elé nézünk – fogalmazott Velekei László a Győri Balett igazgatója a pénteki évadnyitó társulati ülésen.

Új arculattal és új arcokkal vágnak bele a 2021/22-es évadba, amit a frissesség, a fiatalság és az energia hat át Velekei László szerint. Összesen 16 darabot tűz műsorra az idei évadban is a MÜPA együttesének választott győri társulat. Bemutatkozik a színpadon a három új táncos: Annabelle Hustace, Kaszab Zoltán Bence és Szendrey Rebeka is.

Az évad első felében Szeptember 28-án a Káosz és a Hullámok című darabokat láthatja a közönség. Színpadra viszik a Mimi és a Mozdulatok Stravinszky-re című előadásukat is. A karácsonyfa alá a One Way to Heaven produkciójukat szánják. Az augusztusban Kaposfesten bemutatott Bach másként című koreográfiájukat is szeretnék elhozni Győrbe.

Repertoáron marad az Anna Karenina, a Kippkopp és Tipptopp, a Kippkopp karácsonya, a Passage, a Maszkabál, a Románc és a Ne bántsot, pedig felújított verzióban láthatjuk majd. A GisL-t és a Körforgás estet is elhozzák a Győri Nemzeti Színház színpadjára. Különleges előadásokra készülnek a Vaskakas Bábszínházzal, a Győri Filharnmonikus Zenekarral és a Győri Nemezeti Színházzal is közösen. Egyedi darabjaik egy részét a Torula Művésztérbe is elviszi a kisalföldi társulat.