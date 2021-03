Európa legjobbjai közé repítheti a csapatot az új energiatakarékos autó

A Széchenyi István Egyetem SZEnergy Team nevű hallgatói csapata évről-évre azon dolgozik, hogy megalkossa a lehető legkisebb fogyasztású elektromos autót, amivel aztán nemzetközileg is megmérettetik magukat. Az új fejlesztéseknek tükrében idén Európa legjobbjai közé várják a csapatot.

A Shell Eco-marathon Europe minden évben egyedülálló kihívás elé állítja a diákokat világszerte, olyan járművet kell építeniük, amely a lehető leghosszabb távot tudja megtenni egy liter üzemanyag, vagy 1 kilowattórának megfelelő energia segítségével. A verseny a SZEnergy naptárában is kiemelt helyen szerepel. A verseny jármű már szinte kész, a csapat vezetőjét Miklós Mátét kérdeztük az idei kilátásokról.

– A megmérettetés pontos időpontját még nem tűzték ki, de várhatóan június-július környékén lesz. Hogy álltok a fejlesztésekkel?

– A tényleges verseny majd csak nyáron lesz, de március 31-ig mindennel kész kell lennünk, ugyanis ekkor lesz a gépátvétel. A zsűri ilyenkor ellenőrzi, hogy minden a szabályok által előírt elem és paraméter megfelel-e az induló járművön. Mi már évek óta az urban concept, azaz városi kisautó kategóriában indulunk. Itt olyan elemeknek is szerepelniük kell a járművön, mint például fényszórók, irányjelzők, féklámpák, csomagtérés versenyszabályzati méreteknek is meg kell felelni. A következő egy hónapban még be kell fejeznünk az áttervezett motor építését, a kábelezést és a fékrendszert, valamint még pontosabban beállítjuk a futó és kormányművet.

– Hogy érzitek elég lesz az idő? Mire számítotok a versenyen?

– Mivel tavaly nyáron elmaradt a versenyi így plusz egy évünk volt a járművünk tökéletesítésére, ami nagyon jól jött. 2019-ben egy új autóval indultunk, ami épp időre lett kész, de így nem sokat tudtunk tesztelni és kiismerni minden funkciót, és úgy éreztük ez látszott is az eredményen. Most viszont már magabiztosan állunk rajthoz. Nemrég a ZalaZone járműipari tesztpályán is kipróbálhattuk a járművet. Az eddigi teszteredmények alapján a európai legjobbjai közé jutást reális célnak látjuk, világ szinten pedig jó lenne a top harmincban szerepelni.

– A versenyen milyen feladatok várnak majd rátok?

-Egy adott hosszúságú pályát kell majd teljesíteni, ahol a valós forgalomhoz hasonló szituációkat szimulálnak majd például megadott helyen meg kell állni és újra elindulni, mintha piros lámpát kapnánk. Ennek tükrében nézik majd a fogyasztást a bírák, de természetesen számos stratégiát bevetnek a csapatok, hogy csökkentsék az energia felhasználást például, egy darabig gyorsítanak, majd hagyják gurulni a járművet, vagy a fékezésből származó energiával töltik vissza az akkumulátort.

– Egy átlagos elektromos járműhöz viszonyítva mennyivel energiahatékonyabb a tiétek?

-Nehéz összehasonlítani a kettőt, hiszen az ellátott funkció nem ugyanaz, egy személyautó jóval nehezebb és nagyobb hogy biztonságos és kényelmes legyen az utasoknak. Nálunk az elsődleges szempont, hogy minél kevesebbet fogyasszon, természetesen a biztonságot szem előtt tartva. De ha pusztán a fogyasztást nézzük egy Tesla körülbelül 5-7 kilométert tesz meg egy kilowattóra felhasználásával, a mi járművünk ugyanennyi energiával több mint 160 kilométert. A SzEnergy járművében szinte minden egységnek egyedi tervezésű elektronikája van, amit a hallgatók készítettek el oktatók és külsős szakemberek iránymutatásúval.

– Mennyire lehet ezeket az eredményeket, fejlesztéseket a valós személyautók gyártásába átültetni?

-Mivel egy nagyon speciális járműről beszélünk, aminek az a fő célja, hogy minél kevesebb energia felhasználásával minél nagyobb távot tegyen meg, így ezek az egyedi alkatrészek és megoldások nehezen átemelhetőek a tömeggyártásba. Ugyanakkor a csapattagok, rengeteg szakmai gyakorlatot szerezhetnek itt. Például van olyan részlegünk, ahol a gépi látás algoritmusainak programizásával foglalkoznak, ami például az önvezető járművek egyik kulcs eleme. Ez az egyetemi tananyagban csak érintőlegesen van jelen, itt viszont az egyetem professzorai jelentős gyakorlati tudást adnak át a csapattagoknak, amit a későbbi munkahelyükön tudnak majd kamatoztatni.

– Milyenek a visszajelzések a volt SZEnergy tagoktól és a munkaadóktól? Van olyan, hogy valakit már a tanulmányai alatt állásajánlattal keresnek meg, mert látják hogy itt dolgozik?

-Szerencsére nagyon jók a visszajelzések. Nem példa nélküli, hogy a szponzorok minket keresnek meg, ha megbízható szakemberre lenne szükségük, így sokan már az egyetem alatt munkát kapnak.

– Hogy lehet bekerülni a SZEnergybe?

– Az utóbbi évben vezettük be, hogy a jelentkezők 2-3 hónapos projekt munkát kapnak és ennek tükrében dől el, hogy végleges pozíciót kapnak e a csapatban. A szaktudás mellett természetesen elvárjuk a lelkesedést és a ráfordított időt is. Egy kezdő tagnál ez körülbelül heti 10-12 órányi befektetett munkát jelent. Azt is ki kell emelnem, hogy nem csak a műszaki technológiák iránt érdeklődő hallgatók csatlakozhatnak, ugyanis van menedzsment és marketing részlegünk is, akik a különböző promóciókért, reklámokért és rendezvényekért felelnek.