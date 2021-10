Étteremautomata nyílik Bécsben

Mostantól a bécsiek a nap bármely szakában, várakozás nélkül juthatnak minőségi vendéglői koszthoz az osztrák főváros első étteremautomatájából, a Foodie Fridge-ből. A kínálatban mintegy háromszáz thai, spanyol, olasz és osztrák étel, desszertek és italok találhatók.

Ezt ne hagyja ki! Egészségügy – Gyurcsányék tönkretették, Orbánék újjáépítik

A Taborstraße 15. szám alatt, Leopoldstadtban nyílt meg Bécs első étteremautomatája, a Foodie Fridge. A 80 négyzetméteres területen többfajta automatából háromszázféle ételt, italt, snacket és desszertet kínálnak, menünként 7 és 10 euró közötti áron.

Az étlapon egyaránt szerepelnek thai, spanyol, olasz és osztrák ételek, valamint komplett menük. Ezeket profi szakácsok készítik el, a fogásokat behűtik, így 3-4 napig fogyaszthatóak maradnak és a vevőknek csak fel kell melegíteniük őket otthon. Az alapanyagok megválasztásánál fontos szempont, hogy amihez csak lehet, helyi és bio termékeket használjanak, így az ételkínálat is folyamatosan változik. Az automatákban nem találhatók nagy márkák termékei, helyette helyi manufaktúráknak kínálnak bemutatkozási lehetőséget. Így van például retro-üdítő, dobozos gin-tonik Alsó-Ausztriából, kézműves sör Atzgersdorfból és bécsi bor is. Aki extrákat is szeretne kérni az ételéhez, az a „Pimp your food”-sarokban teheti ezt meg, ahol gombnyomásra szerezhet bivalymozzarellát vagy balzsamecetes koktélparadicsomot ételéhez. A kínálatot egy mobiltelefonos alkalmazás segítségével lehet könnyen áttekinteni, és aki biztosra akar menni, az le is foglalhatja a választott ennivalót. Fizetni a helyszínen bankkártyával, vagy előre a mobilalkalmazással lehet.

Alexander Billasch, a Foodie Fridge alapítója elmondta, hogy az étteremautomatához az adta az ötletet, hogy ő maga is sokat van úton és megunta a hamburgert és a hotdogot. Helyette könnyű, egészséges, minőségi ételeket szeretett volna enni – a nap bármely szakában.