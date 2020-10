Ennél “belvárosibb” otthona már nem lehet Győrben! 

“Az ezredfordulón a megyeszékhely, Győr tehetősebb családjai előszeretettel költöztek a Belváros szívének nagypolgári lakásaiba. Egy ilyen ingatlanban élni még mindig kiváltságnak, presztízsnek számít.” kezdődik a 88 nm-es lakás hirdetése. A kuriózum címke egyértelműen jár a most következő, izgalmas lehetőségeket rejtő, 48,5 milliós otthon kapcsán. Időutazás és tervezgetésre csábulás ígérete, a 15 fotóból álló albumban.

“[…] Ez a lakás nagy alapterülettel rendelkezik, illetve népszerű városközpontban található közvetlen a megújult Dunakapu téren, ami egyben azt is jelenti, hogyha ilyen ingatlan megvásárlásán törjük a fejünket, akkor nem árt tudni az árviszonyokat. A nagypolgári lakások ezért még napjainkban is inkább a tehetősebb réteg körében kelendőek, bár az Airbnb megjelenésével a befektetők is szívesen invesztálják pénzüket ezekbe az ingatlanokba.

Egy háromgyermekes család 88 m2-en kényelmesen élhet, ha az ingatlan beosztása is úgy akarja. Ebből a szempontból az eladásra kínált lakás étkezős konyhából, 2 nagy 25 m2 szobából, tágas fürdőszobából és gardróbból áll, amit 3 méter feletti belmagasság jellemez. Alternatív megoldásként a falak kiütésével és áthelyezésével járó felújításnak köszönhetően, könnyen elérhető egy okosabb, ideálisabb helykihasználás, és a tetőtér is beépíthető.”

