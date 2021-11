Engelbrecht Patrik pilatesszel segíti a balettkarrierjét Győrben

Engelbrecht Patrik, a Győri Balett táncművésze nyerte el idén a Kardirex-díjat.

A fiatal tehetséget a 2018/2019-es évadban a legjobb táncosnak választották, amivel kiérdemelte a TAPS-díjat is.

Egy évvel ezelőtt pedig sikeresen pályázott a Fülöp Viktor Táncművészeti Ösztöndíjra, amelynek köszönhetően mélyebben beleásta magát a pilatesbe.

– Minden évben lehetőség van megpályázni 30 éves korig a Fülöp Viktor Táncművészeti Ösztöndíjat. 2020-ban én is próbára tettem magam és elküldtem a pályázatomat. Nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy ezt a rangos, országos szintű táncművészeti ösztöndíjat nekem ítélte végül a kuratórium balett kategóriában – büszkélkedett Engelbrecht Patrik.

Meglepő fordulat

– Egy éven keresztül havi támogatást kaphatnak a kiválasztottak, amiből a céljainkat kell megvalósítanunk a beadott munkatervünk szerint. Több tervem is volt, kurzusokra, továbbképzésekre jelentkeztem, hogy fejlesszem magam és újabb stílusokat ismerjek meg a táncban. Ezek tényleg ösztönzően hatnak. Valamint számos kritériuma volt még az ösztöndíjnak, például versenyeken kellett részt venni, előadásokban kellett szerepelni. Akkor még nem kapott nagy hangsúlyt az életemben a pilates, mert azt terveztem, hogy csak később szeretnék vele komolyabban foglalkozni – emlékezett vissza a balett-táncos.

Patriktól megtudtuk, hogy a pandémia miatt azonban a legtöbb külföldi és hazai kurzus, tanfolyam elmaradt, így leszűkült minden pályázónak a mozgástere.

– A kuratórium erre tekintettel újabb munkatervet kért, ami szintén jól sikerült és elfogadták. A munkaterv írásakor fogalmazódott meg bennem, hogy áthelyezem a hangsúlyt a testtudatfejlesztésre, azon belül pedig a pilatesre, aminek a csoportos fajtájával már korábban megismerkedtem, de egyéni, gépes edzésekben még nem volt részem. Úgy éreztem, hogy a pilatestudásom elmélyítésével egyben a későbbi terveimet is elkezdhetem megalapozni.

Testi-lelki feltöltődés

A pilates egy kiegyensúlyozott mozgásforma, sokan hasonlítják a jógához, de mást céloz meg mind a kettő. A pilatesgyakorlatok főként a mély hasizom és a hátizom megerősítésére, stabilizálására, az erős végtagok kialakítására, a fizikalitásra koncentrálnak. A vázizomzat megerősítése során a gerinc, a csípő és a vállízület mozgékonyabbá válik, ezért nemcsak a táncosoknak, sportolóknak, hanem mindenki számára tökéletes lehet. Az izomzat esztétikus kidolgozottságát az edzés során harmonikusan váltakozó erősítő-nyújtó gyakorlatokkal érjük el. Az edzés során történő tudatos légzés segíti a koncentrációs készségünket, növeli a teljesítőképességünket. A koncentrált mozgáskoordináció és a tudatos légzés testi-lelki felfrissülést hoz hétköznapjainkba.

– Az ösztöndíj által nemcsak gyakorlójává, hanem oktatójává is válhattam a reformer pilatesgép alap- és középhaladó gyakorlatainak. A társulatunk még 2019-ben beszerzett egy ilyen egyedi darabot, aminek nagyon jó hasznát vesszük. Akkor ismerkedtem meg a reformerrel először, és jó érzés, hogy mostanra a kurzusokon, tanfolyamokon elsajátított tudást már a táncostársaimnak is átadhatom. Sőt, legutóbb éppen az öltöztetőink jelentkeztek be hozzám gépes pilatesórára. Ez a rugós ellenállással működő gép posztrehabilitációs, rehabilitációs téren is hatalmas segítségünkre van, valamint a „karbantartásunkat” is támogatja – hangsúlyozta Engelbrecht Patrik.

Átadni a megszerzett tudást

– A jövőben továbbra is előtérben szeretném tartani a táncos karrieremet, de már pályakezdőként is tudtam, mennyire fontos, hogy több lábon tudjunk állni. 2017-ben már a balettmesteri diplomámat is megszereztem. Hiszek a folyamatos fejlődésben és abban, hogy élethosszig tanulunk. Ezért mindig keresem a lehetőségeket és örülök, hogy így a pilatesszel már most mélyebben megismerkedhettem. Már fiatalként is vonzott a pedagógia, úgy érzem, van egyfajta ambícióm arra, hogy segítsek az embereknek és átadjam a megszerzett tudásomat – zárta a balettművész.