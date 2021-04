Élményt adó mesék a Szigetközben – Hiánypótló mesekönyv született Gecsei Ádám és Gondár Flóra tollából

Hiánypótló mesekönyv született Gecsei Ádám és Gondár Flóra tollából, akik élményteli utazásra invitálják az olvasót a Szigetköz varázslatos tájain. De nemcsak esti meseként élvezhetik kicsik és nagyok Acca és Zokni kalandjait, hanem a családi kirándulásokon is hasznos útitárs lehet a könyv.

A gyermekkor varázsában mindig ott a világ felfedezésének izgalma. Amikor a nagypapával fedezik fel az erdő rejtelmeit vagy épp saját természetjáró kis könyvük alapján kutatják a szarvasnyomokat. A világra rácsodálkozni mindig életre szóló élmény, és a természetjárás egy olyan dolog, ami talán a mostani bezártsággal még jobban felértékelődik. A Szigetköz pedig számtalan csodás helyet tartogat, ezeket szerette volna megmutatni Gecsei Ádám és Gondár Flóra Acca és Zokni kalandjain keresztül.

Minőség minden téren

– Amellett, hogy már első pillantásra látszik, hogy milyen szépen kidolgozott a mesekönyv, nagyon egyedi is. Mi adta az ihletet?

– A kiadással egy régi álom vált valóra, ami először három évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennünk. Épp Ausztriába mentünk nyaralni, és mint általában az eseménytelen hosszú utazásoknál, próbáltuk elütni az időt. Gyönyörködtünk a tájban, a magasra nyúló hegyekben, de végül arra jutottunk, hogy mi mégiscsak a Szigetközt szeretjük a legjobban – emlékezett vissza Gecsei Ádám. – Úgy éreztük, jó lenne ezt minél több embernek megmutatni, és az utazás alatt elkezdtünk meséket kitalálni, amiket természetesen később átírtunk, kibővítettünk. Végül egy sokkal hosszabb történetcsokor kerekedett belőle, mint kezdetben terveztük. Ennek főszereplője Acca, kevesen tudják, de ez az Attila név becézése, és hűséges barátja, Zokni kutyus.

– Hogy kell gyerekkönyvet írni? Mi az, amit mindig szem előtt tartottatok a történetek megfogalmazása során?

– Mindenekfelett egy minőségi mesekönyvet szerettünk volna készíteni, olyat, amit mi is jó szívvel vennénk meg a kislányunknak. Úgy éreztük, hogy számos olyan gyermekkönyv van, ami nem megfelelő színvonalú akár nyelvi, akár képi tekintetben, pedig a kicsik nagyon érdeklődőek és fogékonyak az ilyesmire. A könyv írásakor igyekeztünk kihasználni a magyar nyelv szépségeit, ugyanakkor a gyerekek számára is olvasmányosak maradni. A kész művet szakértő is megnézte, az ábrázolt növények, állatok és élőhelyek mind olyanok, amiket a túrázók maguk is megtalálhatnak, ha kimennek a Szigetközbe. A fő célunk is ez, hogy az olvasgatást követően az emberek kedvet kapjanak ahhoz, hogy ezeket a tájakat a valóságban is felfedezzék – mondta el Gondár Flóra. – A történetek hosszánál arra is figyeltünk, hogy kisebbek számára is élvezetesek legyenek. Az óvodások mellett a kisiskolásoknak is hasznos lehet, akik akár maguk is el tudják olvasni a meséket, a legkisebbek pedig, Alíz kislányunkhoz hasonlóan, a beszédes rajzokban gyönyörködhetnek.

Zseblexikon és térkép a túrákhoz

– A Szigetközben számtalan csodás hely van. Mi alapján döntöttétek el, hogy Acca és Zokni ezek közül melyeket látogassák meg mesebeli útjukon?

– Elsősorban a saját tapasztalataink, élményeink alapján válogattunk. Gyerekkorunkban, illetve munkánkból adódóan is számos helyen és településen jártunk már a Szigetközben, és az írás is közel áll hozzánk. A könyvben számos védett állat és növényfaj megtalálható, sőt, hogy egy kis sikerélményük is legyen a gyerkőcöknek, egy mesés térkép és egy ismeretterjesztő zseblexikon is helyet kapott benne. Így egy-egy családi kirándulás alkalmával a gyerekek maguk kereshetik az élőlényeket, ha pedig megtalálják, kipipálhatják őket a könyv hátuljában. Emellett olyan, akár felnőttek számára is új, érdekes információkat tudhatnak meg, minthogy hol él medúza a Szigetközben. De helyi látványosságok is szerepelnek benne, mint a hédervári krumplibogárszobor.

Gondár Flóra az is kiemelte, fontos volt számukra, hogy a meséken túl is adjon valami többletet a könyv. Legyen értelme újból és újból levenni a polcról. Ez a plusz a valósággal és a képzelettel való játék, a keresgélés, a felfedezés lehetősége. Sőt, az írópáros azt a titkot is elárulta, hogy a könyvben szereplő Alíz hercegnőt saját kislányukról mintázták.

– Könyvet kiadni nem olyan könnyű, mint azt az ember elsőre gondolja. Nektek milyen kihívásokkal kellett szembenéznetek, mire az álomból lapozható valóság lett?

– Mivel közel három évig dédelgettük és tervezgettük ennek a könyvnek a gondolatát, így idővel szinte egy misszióvá vált számunkra. De természetesen kiadót találni nem egyszerű, így végül a saját kezünkbe vettük a dolgokat. A vízválasztó pont az volt, mikor találkoztunk Szert-Szabó Dorottya illusztrátorral, akivel szerencsére szinte teljesen egy hullámhosszon voltunk. Fotókat küldtünk neki különböző helyszínekről, ő pedig csoda szép rajzokat készített belőlük – magyarázta el Gecsei Ádám, aki hozzátette, az is nagy segítség volt számukra, hogy a Nemzeti Kulturális Alap pozitívan bírálta el a pályázatukat, valamint a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat is támogatta a könyv megjelenését. – Vissza tekintve, mindig lett volna könnyebb, olcsóbb megoldás, de mi mindenképp egy tartalmában, nyelvezetében és megjelenésében is igényes mesekönyvet szerettünk volna kiadni a kezünk közül. Szerencsére sokan segítettek nekünk a kiadásban, a családunk is támogatott bennünket, amiért hálásak vagyunk. Mostanra már több önkormányzat is jelezte, hogy szeretnének néhány darabot vásárolni, sőt, cégek is vásároltak ajándéktárgyként a könyvből.

Már másnap indultak kirándulni

– Ha jól tudom, az első megrendeléseket személyesen vittétek házhoz. Érkeztek már visszajelzések?

– Elég mozgalmas időszak volt az a pár nap, de mindenképp megérte, ugyanis rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk. Egy nagymama szombaton kapta meg a könyvet, és megírta nekünk, hogy már aznap abból volt az esti mese a kis unokának, másnap délelőtt pedig indulnak is kirándulni – mondta el Gecsei Ádám. – De a legjobb visszajelzés, hogy sorra jönnek a levelek és mondhatni, szájról szájra terjed a mesekönyv híre. Volt olyan település, ahova első körben két könyvet vittünk, a rá következő héten pedig még tízet. Az, hogy az emberek ajánlják egymásnak az írásunkat igazán jólesik. Kezdetben azt hittük, hogy főleg a család és az ismerősök fogják keresni, de az érdeklődés messze túlszárnyalta az elképzeléseinket, pedig csak a hetekben jelent meg. Ráadásul nem csak a Szigetközből kapunk megrendeléseket, Budapestről, a Balaton mellől, Szászvárról írnak, hogy szeretnének ők is egy példányt. Sokan közülük olyan szülők, nagyszülők, akiket családi gyökerek kötnek ide. De például Ausztráliába, Írországba, Németországba és Ausztriába is küldtünk már könyvet.

– A könyv néhány hét alatt számtalan rajongót szerzett magának, ennek tükrében milyen jövőbeli terveitek vannak? Várható folytatás?

– Igen, nagyon meglepődtünk és ugyanakkor boldogok is vagyunk, mivel sokan már az átvételkor kérdezték, hogy lesz-e folytatás. Számtalan olyan hely van még itt, a Szigetközben, ahova szintén érdemes ellátogatni, vagy épp olyan hagyomány, amiről érdekes lehet tudni. A második rész a terveink szerint egy téli ki­­adás lesz, amiben olyan rejtett természeti kincset és településeket mutatnánk be, amiket hideg évszakban is érdemes lehet felkeresni. Emellett pedig a karácsonyhoz kötődő helyi szokásokból is szeretnénk egy kis ízelítőt adni kicsiknek és nagyoknak egyaránt – mesélt terveikről Gondár Flóra. – A harmadik könyvet pedig jövő év tavaszára szeretnénk elkészíteni. De emellett majd különböző játékokra is invitálnánk olvasóinkat az online felületeinken, ezzel is motiválva őket, hogy menjenek ki a természetbe és fedezzék fel azt, hogy a mesékhez élmények is kapcsolódjanak.