Elismerést kapott a Tourinform Sopronban – fotók

Sikeresen pályázott a soproni Tourinform Iroda az új weboldalával az Év Honlapja címért. Az internetes oldalt különdíjban részesítette a Magyar Marketing Szövetség, az elismerést pedig hétfőn adták át a soproni irodában.

Személyesen vehették át hétfőn az Év Honlapja pályázat különdíját a soproni Tourinform Iroda munkatársai, akik a megújult weboldallal neveztek be.

– Tavaly novemberben élesítettük a honlapunkat, és nem sokkal a jelentkezés határidejének lejárta előtt jelentkeztünk a pályázatra. A weboldal megújulásával a célunk, hogy az idelátogató vendégek már az indulást megelőzően tudjanak tájékozódni a programokról, és a város adta lehetőségekről. A turisták először online ismerhetik meg a soproni látnivalókat, utána pedig személyesen felfedezhetik azokat – mondta el Kovács-Gazdag Nikoletta, az iroda ügyvezetője. Hozzátette, fontosnak tartották a honlap mihamarabbi elkészítését, hogy a járvány-helyzet enyhülésekor minél gyorsabb legyen a turizmus fellendülése.

Az internetes felületnek nagy szerepe van abban, hogy az idelátogató turisták mit néznek meg a térségből. Az ügyvezető beszámolt arról is, hogy a projekt hátterében szoros összefogás áll. – Számos újdonságot tartalmaz a honlap, többek között összesíti a városi eseményeket, valamint az ingyenesen felkínált idegenvezetésekre is tudnak előre jelentkezni az érdeklődök. Vannak többnapos programok kisgyermekes családoknak és pároknak egyaránt – részletezte Kovács-Gazdag Nikoletta, aki hozzáfűzte, az oldal a helyieknek is kínál újdonságokat.

A díjátadón Farkas Ciprián polgármester is részt vett, aki elmondta, az elismerés visszaigazolja, a Tourinform Iroda munkatársainak a fáradozását. – Az ország olyan területén élünk, ahová érdemes ellátogatni. A gyorsforgalmi út átadásával most már a turisták is komfortosabban jöhetnek ide. A város gyönyörű környezete mellett hamarosan kezdetét veszi a Fertő-parti beruházás is, ahol egy szabadidős park létesül a magyar partszakaszon – tette hozzá a polgármester.