Egyre drágább a kenyér – Győr-Moson-Sopron megyei pékségek beszélnek az okokról

Az infláció növekedése folyamatosan érezhető egy-egy bevásárlásnál, de sok esetben már fel sem kapjuk egy áremelésre a fejünket. A kenyér azonban az az alapélelmiszer, amelynek az ára mindenkit érdekel, ráadásul egyfajta indikátor is, így a szeptemberi drágulását mindenki észrevette. A pékek szerint nemcsak a búza, az áram és a gáz díja is jelentősen nőtt, közben a béreket is növelniük kellett.

A KSH adatai alapján ebben az esztendőben fél év alatt a fehér kenyér ára 19, a félbarnáé pedig 15 forintot emelkedett. A búza ára ugyanis szintén egyre megy felfelé, és bár rekordtermés volt, nagy a kereslet a gabonára, ami ugyancsak emeli az árát.

Két év után emeltek árat

– Két év után most szeptembertől emeltünk árat, átlagosan hét százalékot – mondta lapunknak Tóth Péter, a Lipóti Pékség tulajdonosa, aki a drágítást több tényezővel is indokolja. Egyrészt az elmúlt egy évben 45 százalékkal nőtt a búza ára, az energiáé – a gáz és az áram – pedig megduplázódott. – A munkabéreket is növelnünk kellett. A mindennapi kenyerünk munkaigényes folyamat során készül, jellemzően éjszakai órákban. Szeptemberben 15–20 százalékkal nő az igény a finompékáruk iránt, egyrészt a közétkeztetés beindulása miatt, másrészt a családok is többet vásárolnak az iskolás gyermekeknek. Ilyenkor a pluszmunkaerőt nehéz biztosítani. A karácsonykor elkészülő hatvani üzemünk nagyon komoly gépesítést kap, így kevesebb élő munkát igényel majd – tette hozzá.

A lipóti pékmester tapasztalata az, hogy a vásárlók egyre jobban keresik az egészségesebb péktermékeket, de még mindig „kenyeres nemzet” vagyunk. A rozskenyér iránti érdeklődés is folyamatosan nő, de a pékség termékei közül a legnépszerűbb az erdélyi pityókás. Tóth Péter arról is büszkén számolt be, hogy a kenyérfesztiválról négy első helyet hoztak el.

Változnak a fogyasztói szokások

Hasonló tapasztalatait osztotta meg Kránitz Ferenc, a mosonmagyaróvári Kránitz Pékség tulajdonosa is.

– Csak az áremeléssel tudjuk kitermelni a béreket, az emelkedő anyagárakat. Ezért szeptember elsejétől mi is emeltünk árat – emelte ki a pékszövetség tagja. Hozzátette: – A fehér kenyér nálunk a sláger, még ha érezzük is, hogy változnak a fogyasztói szokások. De ma például jól fogyott a háromféle lisztből készülő Vándor kenyér is. A finompékárukra nőtt a kereslet az iskolakezdéssel, keresik a kifliket, zsemléket, a teljes kiőrlésűeket is.

Enni mégiscsak kell…

Ezt erősítette az éppen teljes kiőrlésű kifliket vásároló Mészáros Ferenc is.

– Igyekszünk egészségesebben élni. Régen ettem már kenyeret, inkább fogyasztunk bagettet, de persze azért közben egy fonott kaláccsal vagy kuglóffal is meglepem a családot – mondta. – Azt, hogy drágultak volna a termé- kek, szinte nem is vettem észre, mert enni mégiscsak kell, pár tíz forinton nem akadunk fenn.

Kránitz Péter pék a háromféle lisztből készülő Vándor kenyeret teszi be sütni.

Fotó: Mészely Réka