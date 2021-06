Egy éve fogadja a betegeket Győr-Moson-Sopron megye egyetlen hospice-háza Mosonmagyaróváron

Éppen egy éve, június 29-én nyitotta meg kapuit a megyei első és azóta is egyedüli hospice-háza Mosonmagyaróváron. Dr. Bodnár Mária főorvos álma hosszú évek után válhatott valóra.

Hosszas várakozás, rengeteg előkészítő munka árán, a pandémia miatt is késve nyílhatott meg éppen egy esztendeje a mosonmagyaróvári hospice-­ház. Hogy hogyan élték meg az elmúlt egy évet, arról kérdeztük dr. Bodnár Máriát, az intézmény megálmodóját és Miksó Henrietta ápolási igazgatót.

– A hospice a súlyos betegségük végstádiumában lévő, elsősorban daganatos betegek humánus, összetett ellátását jelenti. Az elmúlt évben 143 előjegyzés mellett – a hozzátartozók vagy későn jelentkeztek, vagy a teszt elkészülése alatt sajnos elvesztettünk betegeket – 73 beteget vettünk fel, sajnos 54-et elvesztettünk, haza vagy más intézménybe 17 személyt bocsátottunk – számoltak be az intézmény vezetői.

– Itt fontos szerepet kap a segítő terápiás ellátás, amiben kiemelt helye van a fájdalomcsillapításnak. A cél azonban nemcsak a beteg életminőségének javítása, hanem az ellátott és hozzátartozóinak lelki gondozása is. A gyengéd és odafigyelő ellátás a halált az élet részének tekinti, elutasítja az eutanáziát és az élet felesleges meghosszabbítását. Orvosok, egészségügyi szakszemélyzet mellett pszichológusok, lelkész, gyógytornász, dietetikus segíti a munkánkat – avatott be az ápolási igazgató.

Az intézménybe május közepétől már egy teszt is elég a háziorvosi beutaló, meglévő leletek és zárójelentések mellett.

– A ház nyitott, természetesen betartva a hatályos járványügyi előírásokat, ami azt jelenti, hogy a hozzátartozók akár egész nap a szerettük mellett lehetnek, segíthetik őket, foghatják a kezüket. Az ellátás a betegek részére ingyenes. Előjegyzéssel lehet bekerülni, amit megtehet a hozzátartozó és a háziorvos is – hívta fel a figyelmet Miksó Henrietta, megjegyezve, hogy már most látható, hogy a járvány enyhülésével, a kórházak újranyitásával a betegek elő- jegyzése nőtt.

Az ápolási igazgató kiemelte: egy év alatt sok adomány, felajánlás érkezett, amit ezúton is köszönnek. Hozzátartozók, betegek, egyéni adományozók is segítik az alapítványt, az adó egy százalékából is szép összeg folyik be. A mosonmagyaróvári és térségi önkormányzatok támogatását is élvezik, és bíznak az állami finanszírozás növekedésében.

Ismét nyílt napot szerveznek július 2-án délután 2 órától, amikor bemutatják a házat. Ezen a dolgozók által készített kézműves termékek megvásárlásával lehet segíteni az alapítványt.