Dunakilitin működik a térség egyik legaktívabb Vöröskereszt-szervezete

Az elsők között kapta meg a Humanitárius település címet Dunakiliti, mely címet nemrég harmadszor újítottak meg. Köszönhető mindez a helyi, rendkívül aktív vöröskeresztes önkénteseknek és odaadó munkájuknak.

A Vöröskereszt 140. évfordulóját ünnepelték a napokban Dunakilitin a helyi szervezet tagjai. Az alkalom kapcsán Szitás Péternét, a dunakiliti Vöröskereszt titkárát kérdeztük.

80 éve szolgálatban

– Ünnepélyes, rendhagyó gyűlés keretében tartottuk meg a Vöröskereszt száznegyven éves évfordulóját. A helyi szervezet hamarosan nyolcvanéves lesz, erre is szeretnénk megemlékezni. Nagynéném, Hegyi Vilmosné Irma néni bábaasszonyként tevékenykedett a faluban, született őstehetség volt a népi gyógyászat terén is. Egykor ő fogta össze a helyi asszonyokat, és azóta is töretlen a Vöröskereszt története Dunakilitin – avatott be Szitás Péterné.

Mint elmondta, Magyar Ágnes elnökségével, 16 aktivistával, több mint 270 taggal országosan is az egyik legjobban működő helyi szervezet a dunakiliti.

– Amikor több mint negyed évszázada Szabó Margit nénitől átvettem a szervezet vezetését, egy jól működő csapatot kaptam. A falut körzetekre osztottuk, így az önkénteseink személyesen tudják tartani a kapcsolatot az ott élőkkel. És ebben látjuk a titkot is. A személyes kapcsolatokban: ha megszólítjuk a lakókat, elbeszélgetünk velük, megköszönjük a segítséget, a véradást – vélekedett a titkár.

Szitás Péterné büszkén mesélte, hogy a szigetközi település országosan is élen jár a véradásban. Évente három véradást szerveznek, ahol mintegy négyszázan nyújtják a karjukat. Emellett a helyi nagyüzem, a Veritas is Stencinger Ildikó szervezésében szintén helyet ad véradásnak.

Kiérdemelték a címet

– A véradások szervezése a legfőbb tevékenységünk, de emellett kiemelném a tagkártya- értékesítést, amelynek köszönhetően több mint 270 tagunk van. Az idősek napi rendezvényeink is remek hangulatban telnek, általában százötven nyugdíjast látunk vendégül. Rendszeresen részt veszünk a dunakiliti rendezvényeken is, legyen az falunap, csiripiszliünnep, kajak-kenu verseny vagy akár adventi vásár. A pénzbeli adományok mellett tartós élelmiszerrel is segítjük a rászorulókat. Sikeresek véradóbáljaink is, amelyek keretében jutalmazzuk a többszörös véradóinkat – részletezte Szitás Péterné.

E tevékenységeknek köszönhetően 2011-ben Humanitárius település címet kapott Dunakiliti az elsők között. Erre ötévente pályázhatnak, így nemrég harmadszor is átvehették ezt az elismerést egy országos rendezvény keretében Esztergomban.

A tetteknek súlya van

– Soha nem kellett tagot toboroznunk, hiszen mindig örömmel csatlakoznak hozzánk, rangot jelent közénk tartozni. Van súlya annak, amit teszünk. Sikerünk titka az állandó jelenlét a közéletben, a töretlen lelkesedés és az önzetlen munka. Szintén fontos, hogy érezzük a közösség megbecsülését is, jó kapcsolatot ápolunk a helyi önkormányzattal, támogatják munkánkat. De elismeri tevékenységünket a térségi és a megyei Vöröskereszt-szervezet is – fűzte hozzá az egyesületi vezető.

– Büszkék vagyunk az újabb elismerésekre, és arra, hogy ilyen segítőkész emberek élnek falunkban – emelte ki Kovács Andor Tamásné polgármester.