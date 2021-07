Drogpont Mosonmagyaróváron – Egy ponton túl már elkél a szakértői segítség

A mosonmagyaróvári DrogPont Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat a család- és gyermekjóléti központ speciális egységeként működik a városban. A szolgálathoz bárki fordulhat segítségért, aki drog- vagy alkoholproblémával, esetleg egyéb viselkedési függőséggel küszködik, ugyanakkor az esetek nagy részében a hatóság küldi a szerhasználókat a szolgálathoz.

MosonmagyaróvárA DrogPont legfontosabb programjai az „elterelés”, az önkéntes tanácsadás és a rehabilitációs előgondozás, illetőleg az iskolai prevenció, azaz megelőzés. Az elterelés esetében a rendőrség által tetten ért drogfogyasztók dönthetnek úgy, hogy részt vesznek a programban, amivel első esetben még elkerülhető a büntetés.

A járvány erősítette a szerhasználatot

Tóth Krisztina, a szolgálat szakmai vezetője elmondta lapunknak, hogy a pandémia nemcsak az alkohol-, de a drogfogyasztást is felerősítette.

– A pandémia alatt sokan fordultak hozzánk segítségért, mivel a hosszú ideig tartó összezártságnak ugyanúgy voltak negatív hatásai a fiatalokra, mint az idősebb generáció tagjaira.

Sajnos nemcsak a „lázadó” kamaszok, de a szülők körében is megnőtt az alkohol- és droghasználat.

Ahol tudunk, segítünk, ez ugyanúgy érvényes az önismereti foglalkozásokra, mint a tb-ügyintézésre vagy a rehabilitációra való felkészítésre – hívta fel rá a figyelmet a szolgálat szakmai vezetője.

A függés következményei súlyosak lehetnek

A DrogPontot felkereső ügyfelek korosztályt tekintve 13 és 50 éves kor között mozognak, a fogyasztási szokások pedig gyakran az anyagiak függvényei.

– A tehetősebbek drágább szereket is vásárolhatnak, mint a kokain, míg a szerényebb anyagi háttérrel rendelkezőknél az olyan új pszichoaktív szerek, mint a pikó és a herbál a divat. De korosztálytól függetlenül továbbra is sokan élnek marihuánával és amfetaminszármazékokkal is – mesélte Mihályi Enikő pszichológus, majd hozzátette: – Ezek a szerek nagyon gyorsan képesek leépíteni a fiatal szervezetet is, gyakori, hogy huszonéves korra tönkremennek a fogak, és igen súlyos cukorbetegség is kialakulhat, a pszichés zavarokról nem is beszélve, hogy csak hármat említsek a szerek káros hatásai közül.

Nem lehet tudni, hány beteg él közöttünk

Sajnos arról, hogy Mosonmagyaróváron és térségében hány drogfüggő van, nincsen adat, mert akik nem fordulnak segítségért, vagy a hatóságok és a családsegítő által nem kerülnek be az ellátórendszerbe, láthatatlanok maradnak.