Dobj le 100 kilót!  – kampány a klímabarát hétköznapokért

A kezdeményezés célja, hogy a környezetünk és az egészségünk érdekében segítséget nyújtson a mindennapi károsanyag-kibocsátás csökkentésében.

Évente 10-12 tonna, azaz havonta nagyjából 1000 kilogramm egy átlagos magyar háztartás szén-dioxid-kibocsátása. A hatalmas mennyiség olyan tételekből tevődik össze, mint a közlekedés, a fűtés, az áramhasználat vagy akár a dohányzás. Minden fogyasztásnak van széndioxid-lábnyoma, és mindegyiknek vannak kisebb kibocsátással járó alternatívái. A Magyar Ártalomcsökkentő és Környezeti Betegségekkel Foglalkozó Tudományos Egyesület, valamint a füstmentes.hu a „Dobj le 100 kilót!” kampányával ezeknek az ártalomcsökkentett opcióknak a megtalálásában, a tudatosan klímabarát életmód kialakításában nyújt segítséget.

A kampány kulcseleme egy füstmentes kalkulátor, amely egyrészt beazonosítja és számszerűsíti a mindennapok tevékenységeihez tartozó széndioxid-kibocsátásokat, másrészt megmutatja a kisebb kibocsátással, kevesebb ártalommal járó alternatívákat is. A cél az ismeretbővítés, a tudatformálás – hiszen nem mindenki számára kézenfekvő, hogy például mennyi üvegházhatású gázzal terheli valaki a környezetet, ha ugyanazt az utat kerékpár helyett autóbusszal, vagy gépkocsival teszi meg.

A „Dobj le 100 kilót!” kampány füstmentes kalkulátorának újdonsága, hogy a dohányzáshoz kapcsolódó – korántsem elhanyagolható – széndioxid-termelést is számításba veszi, ösztönözve ezzel a teljesen dohányzásmentes életmódra. Emellett gyakorlati tanácsokkal és útmutatással szolgál a többi közt a fűtéssel, a hulladékkezeléssel, vagy épp a komposztálással kapcsolatos kibocsátáscsökkentési lehetőségek megtalálásához. Azt az üzenetet tolmácsolja, hogy a hétköznapok minden mozzanatában van lehetőség a klímaváltozás megfékezésére, a földi életet és az egészséget fenyegető káros hatások mérséklésére.

„Napi munkám alapvetően a gyógyítás, de nagyon fontosnak tartom a betegségmegelőzést is. Sokszor külső környezeti hatások is szerepet játszanak abban, hogy valaki beteg lesz, vagy adott esetben függővé válik egy ártalmas szenvedélytől. Hiszek benne, hogy az egészségügynek ezekben a helyzetekben is van lehetősége, így felelőssége is segíteni a jobb életminőség elérésében. Azt a gondolatot szeretnénk erősíteni, hogy a tudatos döntések révén a különböző káros hatások csökkenthetőek, vagy akár meg is szüntethetőek, és hogy minden apró lépés fontos a tartós kedvező változás érdekében” – hangsúlyozta dr. Toldy-Schedel Emil, az egyesület elnöke.

A kampányhoz szakmai partnerként csatlakozó egyesületen kívül különböző, a saját területükön elismert szakértők, például Wossala Rozina sztárséf az égés nélküli főzéssel, a Compocity a háztartásban keletkező növényi hulladékok hasznosításával és a Jövő Öko-Nemzedéke (JÖN) Alapítvány a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban nyújtanak segítséget.

A Dobj le 100 kilót! kampány meghirdetője helyi és közösségi szinten is tenni kíván egy fenntarthatóbb jövő eléréséért, ezért a füstmentes.hu az elkövetkező hónapokban – önkormányzati együttműködések keretében – különböző klímabarát és városzöldítési projektek megvalósítását tűzte ki célul.

Változni sosem késő: vágjon bele, és dobjon le Ön is 100 kilót! Ha szívesen csatlakozna a kampányhoz, megteheti a füstmentes.hu oldalára kattintva a füstmentes kalkulátor kitöltésével; ha pedig további tanácsokat olvasna, vagy bővítené ismereteit a témát illetően, akkor látogasson el a dobjle100at.hu weboldalra!

