Döbbenetes balesetet rögzítettek az M3-as autópályán – videó

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. gyorsforgalmi hálózaton található kamerarendszere az M25-ös és M3-as autópálya csomópontjában szeptember 11-én, pénteken egészen döbbenetes balesetet rögzített.

A nemrégiben elkészült M25-ös autóútról az M3-as autópályára hajtott fel egy utánfutót vontató pick up. A jármű 67 éves sofőrje az M3-asra felhajtó ág végén hirtelen teljes mértékben szabálytalanul elkezdett megfordulni és a gyorsforgalmi úton a menetiránnyal szemben hajtott fel. Sajnálatos módon a csomópontnál több jármű is közlekedett, egy személyautónak pedig nem volt esélye, nem tudta kivédeni az ütközést és nagy erővel becsapódott az autópályán szabálytalanul megfordult járműbe. Az ütközés erejétől a pick up utánfutója leszakadt és az árokba csapódott, csak a szerencsén és az ott haladó járművek sofőrjeinek jelenlétén múlt, hogy nem történt újabb baleset.

A pick up-ba becsapódott autóban egyébként 4 gyermek és 2 felnőtt utazott. A kérdéses csomópontban minden szükséges előjelzés adott volt: előjelző és kötelező haladási irányt jelző táblák, maguk a burkolati jelek és a felhajtó ág vonalvezetése is mind egyértelműen úgy volt kialakítva, hogy a sofőrök számára ne legyen kérdés, hogy mely irányba kell haladniuk. A felvételeken jól látszik a balesetet okozó jármű mozgásából, hogy egy ideig szabályosan haladt a felhajtó ágon, de annak M3-as autópályába való csatlakozásánál meggondolta magát.

A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogyha eltévesztünk egy kijáratot egy gyorsforgalmi úton, soha ne forduljunk vagy tolassunk vissza. A hazai gyorsforgalmi utakon sűrűn találhatóak különszintű csomópontok, melyeken keresztül biztonságosan lehajthatunk és megfordulhatunk. Ha pihenőhelyet vagy leállóöblöt találunk, álljunk meg és tekintsük át a lehetséges útvonalat, figyeljük a közúti jelzéseket, útirányjelző táblákat.

Az optimális útvonal megtervezéséhez kérhetünk segítséget az Útinformtól vagy a 06-1-336-2400-ás telefonszámon.

További tanácsok, ha eltévesztettük a helyes irányt: