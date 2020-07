Csendes az idei fürdőszezon

A megye népszerű strandfürdőiben a forgalom elmarad a korábbi évekétől. Az üzemeltetők szerint ennek elsősorban a vírushelyzet az oka, hiszen nem számíthatnak a külföldi vendégekre. Gyógyvizeink viszont kiválóak.

A strandfürdők forgalma jelentősen visszaesett a vírushelyzet és a kedvezőtlen időjárás miatt. „Csendes az idei szezon” – mondta a csornai létesítmény üzemeltetője. Hasonló tapasztalatokról számoltak be a megye többi fürdőjében is a szakemberek.

A győri Rába Quelle fürdőben a vendégszám a tavalyi évhez képest harmadával kevesebb. A hazai vendégek ugyan némiképp többen vannak, mint egy évvel ezelőtt, de a külföldiek száma csökkent. A jegyárak minimálisan emelkedtek, viszont sok akció­ja van a fürdőnek. A győri gyerekek 900, a nyugdíjasok 1500 forintért fürdőzhetnek.

Gyerekjátékokkal bővítették az eszközparkot, valamint alkalmanként éjszakai fürdőzési programot kínálnak a vendégeknek. A 2000 méter mélyről feltörő minősített gyógyvíz, mely alkáli-hidrogén-karbonátot és kloridot tartalmaz, a medencékben 36–38 fokos. Elsősorban a kopásos csont- és ízületi betegségek, krónikus gyulladásos ízületi és izombántalmak, nőgyógyászati betegségek kezelésére alkalmas.

Sokat fejlesztettek

Mosonmagyaróváron is érződik a vírushelyzet hatása: hiányoznak a külföldi vendégek. A létesítmény egyébként az utóbbi két évben teljes felújításon esett át, jelenleg az utolsó medencénél tartanak. „Úgy látszik, hogy a fejlesztések kíváncsivá tették a magyarokat, mert igaz, hogy a külföldi vendégeink nagy része elmaradt, de egyre több belföldit fogadunk. A felújítás idejére csökkentettük a belépőjegyek árát, most, hogy ezek befejeződtek, a régi tarifákra tértünk vissza” – mondta el Rongits Attila, a mosonmagyaróvári Flexum Thermal & Spa vezetője. A termál vizét egyébként nemrég Európa ötödik legjobb hatásfokú gyógyvizének választották.

Szlovákok és osztrákok

A lipóti termálfürdő vezetője, Gaál-Pannonhalmi Petra tájékoztatása szerint az időjárás is erősen befolyásolja a forgalmat. „Idén több magyar fürdővendég érkezik hozzánk, de vannak látogatók Szlovákiából és Ausztriából is” – hangsúlyozta a fürdővezető. Megjegyezte, közfürdőként szigorú szabályoknak kell megfelelniük. A fürdő több pontján helyeztek ki érintés nélküli kézfertőtlenítőket, tájékoztató táblákat. A zuhanyzó és láblemosó használata is kötelező a medencék használata előtt. Három év után először emelték az árakat, néhány száz forinttal.

Kiváló gyógyvíz

Csornán „csendes a szezon”, jellemezte a mindennapokat a strandot üzemeltető Aqua Sport 2005 Kft. ügyvezetője. Szabó Attila kifejtette: a vírus, illetve a kedvezőtlen időjárás befolyásolja forgalmukat. „Később tudtunk nyitni, ráadásul gyógyvizes medencéinket még ennél is később tölthettük fel. Most pedig az időjárás szeszélyes. Hirdettünk bérletvásárlási akciót, a jegyárakat is csökkentjük, de azt tapasztaljuk, hogy nem ezeken múlik” – mondta, majd büszkén hozzátette: a csornai termálvíz a világ egyik legjobb gyógyvize. „A kútfejnél 68 fokos és több mint tízezer oldott ásványi anyagot tartalmaz. Reumatológiai és nőgyógyászati betegségekre bizonyítottan kiváló hatással van” – fogalmazott.

Hegykői gyógyvíz

A három gyógyvizes medencével rendelkező hegykői termálfürdő júliusi forgalma körülbelül 85 százaléka az előző évinek. Radovits Tibor, a Sá-Ra Termál Kft. ügyvezető-tulajdonosa közölte: leginkább belföldi vendégeik vannak, de osztrákok, németek és csehek is érkeznek.

Kapuvár zárva

A kapuvári önkormányzat a városi fürdő üzemeltetőjével egyeztetve úgy döntött, hogy a létesítményt idén nem nyitják meg.