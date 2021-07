Berobbant a balatoni nyár – mutatjuk, mennyibe kerül a hekk Csopakon és a málnás kürtőskalács Balatonfüreden – galéria

Az Afrika felől érkező forró levegő hatására 28,9 Celsius-fokosra melegedett a Balaton vize június végén, a tó pedig azóta is őrzi a kellemes hőfokot. Csütörtökön a csopaki és a balatonfüredi strandon járt lapunk, mindkét fürdőben közel 27 fokosnak mutatta a vizet a hőmérő. Riportunkban beszámolunk a büféárakról is, amelyek ugyan jelentősen nem emelkedtek tavaly óta, de így is több étel esetében „lélektani határon” mozognak. Az északi part klasszikus, fizetős strandjain 1600–1700 forintot is elkérnek a felnőttbelépőkért, igaz, ezért cserébe számos szolgáltatást nyújtanak. Van, ahol a tikett árába játszóházat, vízi aerobikot, jógaoktatást vagy akár a csúszda ingyenes használatát is beépítik. Ám ha kicsit esőre hajlik az időjárás, a családok nem kockáztatnak, és nem fizetik ki a több ezer forintos strandjegyeket. Ilyenkor fürdőzés helyett inkább kirándulnak.

A balatoni nyár mindig időjárásfüggő volt, ám napjainkban ez hatványozottan igaz. Miért is? Az északi part belépőáraiba egyszerűen nem férnek bele a felhők, a családok a „talán jó idő lesz" bizakodásért nem hagynak súlyos ezreket a kasszáknál. Erős UV-sugárzás „Sokkal erősebben indult a szezon, mint tavaly, közel ötven százalékkal vásároltak többen belépőt, mint tavaly július 10-ig. Az Esterházy strandon 25 ezren, a Kisfaludyn 45 ezren pihentek, töltődtek fel eddig" – tudtuk meg a győri kötődésű Ágoston Ferenctől, a balatonfüredi strandok üzemeltetési vezetőjétől. Az erős nyitánnyal egyetért Béndek Edit, a csopaki strand vezetője is. Ahogy fogalmazott: „ameddig ilyen meleg van, addig kiváló marad a balatoni nyár". A kánikulai forróság a strandüzemeltetőktől felelős hozzáállást követel: napjainkban olyan erős az UV-sugárzás, hogy bő negyedóra alatt leég a bőrünk. Ezért is fontos kérdés, hogy évről évre nagyobb árnyékos területek várják a vakációzókat; Csopakon, Balatonfüreden napvitorlákkal védik a pici gyerekeknek kialakított homokos játszóteret. Kedvencünk Dél-Amerikából Ha Balaton, akkor nem mehetünk el szó nélkül a büfék kínálata mellett. Minden nyáron alig akarunk hinni a szemünknek, amikor meglátjuk a lángosárakat a parton. Idén sehol nem lett olcsóbb kedvenc strandételünk, de tavalyhoz képest nem is nőtt érdemben a lángos ára. A sima, feltét nélkülit 700–800 forintért sütik a balatonfüredi és a csopaki strandon, a klasszikus sajtos-tejfölösért átlagosan 1200 forintot kérnek. „Mi a halakra alapozzuk a kínálatunkat. A hekk továbbra is favorit, de örömünkre egyre többen kóstolják a sült keszeget, pisztrángot és süllőt is" – kezdte Németh Marcell. A csopaki Marcello Büfé főnöke szerint hekkből átlagosan 150–200 adagot sütnek naponta, hétvégén pedig akár 100 kiló felett is fogy a halból – ez 250 adaggal egyenlő –, amit annak ellenére mindenki ismer hazánkban, hogy elsősorban az argentin partoknál halásszák. A csopaki büfékben 500–600 forintért adnak 10 deka hekket, utóbbira esett a választása Juhász Gábornak is. „Egészséges és finom" – kommentálta hekkes döntését a mosonmagyaróvári fiatalember. Forog a kürtős A balatonfüredi strand egykor híres volt a kürtőskalácsáról – anno barna faházban sütötte egy idős hölgy –; napjainkban keresni kell a fürdőben a faszénen sütött édes finomságot, de érdemes próbára tenni. Két talpraesett fiatalember, Karácsony Kristóf és Varga Krisztofer forgatja 220 fokon a kürtősöket – ez az a hőfok, amin olvadni kezd a cukor –, ők maguk gyúrják a tésztát, ottjártunkkor épp élesztőt morzsoltak a liszthez. „A régi ízvilágot idéző (vaníliás, diós, fahéjas) kürtősök a legnépszerűbbek, de újakkal is kísérletezünk. A szárított málnába forgatott kürtőst egyre többen keresik, míg a gyerekek a színes cukorkásat is kérik szüleiktől" – mondta Kristóf. Fél adag kürtős 750, az egész 1400 forintba kerül Balatonfüreden. Egyhetes turnusok A szombathelyi Bereczki család most pár napra jött strandolni Balatonfüredre. Ahogy a családfő mondta: szerencsés helyzetben vannak, amikor tudnak, leugranak kis házukba, nekik akár egy-két napot is megér a Balaton. Akik szobát bérelnek nyaraláskor, ők szinte „kötelezően" egy hétben kell hogy gondolkodjanak a magyar tengernél. Ennél rövidebb időre ugyanis nem szívesen adják ki az apartmanokat, nyaralókat az ingatlantulajdonosok.