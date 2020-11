Baranyai Ibolya – pályatársai emlékeztek a győri színpad Nagyasszonyára

Hétfő hajnalban az égi társulathoz szerződött a Győri Nemzeti Színház emblematikus színésznője, Baranyai Ibolya, Jászai- és Szent István-díjas művésznő, a Győri Nemzeti Színház örökös tagja.

A győri színpadon több sikeres darabban láthatta a közönség a kiváló művésznőt. Játszott például a Vihar, a Kurázsi mama, a Patika, A kegyenc, a La Mancha lovagja és az Énekes madár című darabban és elismert pályafutása alatt még számtalan sok előadásban remekelt. Kollégáiban hatalmas űrt hagyott, egy jó barátot és egy kiváló szakembert vesztettek el.

Az életem része távozott

Bende Ildikó Szent László- és Aase-díjas színésznő így emlékszik kollégájára és barátnőjére: „Szűcs Pista színészkollégámmal egy napon születtünk, Ibi pedig pár nappal rá március 10-én, ezért minden évben együtt tartottuk a születésnapunkat, egészen addig, amíg el nem hagyta a győri színházat. Amikor Győrbe szerződtem, Ibi játszotta el a főszerepeket, én pedig az epizódokat. Reálisan felmértem, hogy nagyon jó színésznő, jobb volt, mint én. Fiatalon ezt nehezen fogadtam el, de mégis egy életre szóló barátságot kötöttünk. Az egyetlen barátom volt.

Nem felejtem el azokat a darabokat, amikben együtt játszottunk: a 8 nő, a Sógornők, az Acélmagnóliák, és még sorolhatnám. Amikor az élet úgy hozta, hogy befejezte a színjátszást, határozottan kiállt a döntése mellett, hiába győzködtem, hogy álljon újra színpadra. Férje elvesztését nehezen dolgozta fel, kihúzták a lába alól a talajt, de Baranyai Ibi második korszakában egy új emberként, új célokkal állt fel. Mindig szeretettel fogadott minket az otthonában, ünnepi asztallal várt, a béke szigetén éreztük magunkat. Ha Ibire gondolok, tudom, hogy az életem egy része is vele ment. Nagyon hiányzik.”

Sokak második anyja

Vincze Gábor Péter, a Győri Nemzeti Színház tagja a Pinokkió című mesejátékban játszott együtt a színésznővel 2009-ben. „Baranyai Ibolyát a kék hajú tündér szerepében, engem pedig a táltos tücsök alakjában láthatott egy színpadon a közönség 11 évvel ezelőtt. Amikor a győri társulat tagja lettem, Baranyai Ibolya már ünnepelt színésznő volt. Sokat segített a példájával, szakmai tudásával. Sokaknak volt a második anyja. Emberként közvetlen személyiséget ismertem meg benne, akit közel engedett magához, később a barátjává vált, én is ezek közé a szerencsések közé tartozom. Az emléke a szívünkben él tovább.

Csupa szív ember volt

Szikra József szeptemberben búcsúzott a győri színpadtól, így emlékszik a művésznőre: ,,Talán tíz napja beszéltem vele utoljára, rendszeresen látogattuk a budakalászi otthonában, ahová Győrből költözött. Az utolsó telefonbeszélgetésünkkor már rosszabb kedve volt, a pandémiás időszak miatt bezárva és magányosan érezte magát. Barátok voltunk, túl a kollegialitáson, amikor a győri társulathoz szegődtem, a szárnyai alá vett. Mindent meg tudtam vele beszélni, szó esett a szakmáról, a hivatásról, egy-egy szerepről. Egy véleményen voltunk, ha az etikáról, a fegyelemről, szakmaiságról esett szó. A mély beszélgetésekből tanultam, de olykor vitába is szálltam a határozott véleményével. Gyakran kiállt azért, hogy egy szerep, egy darab, egy alakítás és maga a színház jobb legyen. Valami olyasmit érezhetett akkor, amikor kivonult a színházi életből, mint amit én érzek most. A mai színházi világ már nem az, amibe mi a kezdetekkor beleszülettünk és beleszerettünk. Csupa szív ember volt. Egy könyv mellett férje, Bor József fekete sapkáját is nekem ajándékozta azzal az üzenettel, hogy ezt a Jóska is biztosan nekem adta volna. Mindig példaként tekintettem és tekintek rá. A barátai közé sorolhatom magam, amire nagyon büszke vagyok.

Sokat tanultunk tőle

Koppány Zoltán színész emlékeiben így él tovább a királynő: „Amikor a Győri Nemzeti Színházhoz kerültem, az első szerepem kapcsán a Kaviár és Lencse című vígjátékban partnerként léptünk színpadra. Mindig az első élmény a legkedvesebb, emlékeimben örökké élni fognak a közös munka pillanatai. Azonnal befogadott, fantasztikus kolléga és színészpartner volt. Kifejezetten nagy figyelmet fordított a fiatalokra, rengeteg szakmai fortélyt tanulhattunk tőle. Azok közé a szerencsések közé tartozom, akivel az élet nagy dolgairól is beszélgetett. Rengeteget tanultam tőle mint művésztől, mint embertől. Boldog vagyok, hogy megadatott, hogy találkozhattunk mind a színpadon, mind a magánéletben. Emlékbe kaptam tőle egy Bor József által rendezett mű rendezői példányát, amit a mai napig őrzök. Mint ember, mint színészt becsültem, tiszteltem és szerettem, ez így lesz halála után is.