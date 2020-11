Baby boom a Széchenyi István egyetemen – Fotók

Az elmúlt hónapokban kilenc egyetemi babát is köszönthetett a Széchenyi István Egyetem.

Megszülettek a legifjabb egyetemi polgárok: Csillag Attila, Vági Kornél, Májer Eszter Petra, Jurák Franciska, Szücs Katinka, Dr. Hencz Csaba Imre, Dr. Faller Bea, Galli Richárd és Tóthné Lukács Tímea kisbabái. Az újszülöttek fotói garantáltan mosolyt csalnak az arcokra.

„Örömmel tudatom, hogy az elmúlt hónapokban kilenc egyetemi babát is köszönthetett a Széchenyi István Egyetem. Bearanyozza a napom, amikor a büszke szülők felkeresnek életük legfontosabb hírével” – mosolyog Némethné Farka Kata, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete egyetemi alapszervezetének titkára. Hozzátette: a szakszervezet tagjainak jó kívánságaink mellett kelengyecsomaggal is kedveskednek, a kérelmezőknek pedig családalapítási támogatást is tudnak nyújtani.

Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a Széchenyi István Egyetem a közelmúltban elnyerte a Családbarát Munkahely Tanúsító Védjegy bronzfokozatát. A bronzos csillogás valódi fényét ugyanis az intézmény vezetői és a szakszervezet által kínált gondoskodó intézkedések és lehetőségek adják.

„Ez a plakett több évtizedes munka és a falak közti szellemiség eredménye” – említette a titkár, aki alig várta, hogy megmutassa az újszülöttek bájos fotóit.