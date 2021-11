Több mint ötven éve fáradhatatlanul készíti a fejfedőket várkerületi műhelyében Horváth Péter kalap- és sapkakészítő-mester. Ő az utolsó soproni kalaposmester. Nagy kérdés, hogy lesz-e utánpótlás, és mi lesz a sorsa a jól ismert üzletnek.

Ezt ne hagyja ki! Jakab Péter családja sorra veszi a lakásokat Kelenföldön

A korral együtt jelentősen megváltozott az emberek viszonya a kalapokhoz és a sapkákhoz, Horváth Péter azonban a mai napig elhivatottan űzi mesterségét. Próbálja követni az aktuális divatot, kielégíteni a vásárlók igényeit, de azt mondja, még így is leáldozó szakma lett a mesterségéből. A tömeggyártás elterjedésével egyre nehezebb a dolga.

Horváth Péter felmenői mindkét ágon kalapkészítők voltak, és a szülei is a hivatásuk révén ismerkedtek meg.

– Anyai nagyszüleimnek a Várkerületen volt kalapüzletük, majdnem a mostanival szemben, és ott dolgozott édesanyám is. Édesapám Tolna megyéből származik, neki már a nagyapja is kalap- és sapkakészítő volt. Akkoriban mindkét család sokat járt Budapestre, hiszen bizonyos kellékeket és az alapanyagot csak ott lehetett beszerezni. Ebből adódóan szinte mindenki ismert mindenkit a szakmában. Így kapott hírt egymásról a két fiatal, akiknek a története boldogan, házassággal zárult. Sopronban nyitották meg a saját üzletüket, itt, ahol ma is működik és ahol most én készítem a kalapokat – meséli örömmel Horváth Péter, akit a szülei nem erre a hivatásra szántak.

– A győri Rejtő Sándor Szövő- és Fonóipari Technikumban szereztem textilipari végzettséget. Az iskola után a soproni selyemgyárban helyezkedtem el, ahol hosszú évekig maradtam. A sors mégis úgy hozta, hogy a szüleim nyomdokaiba léptem – folytatta Horváth Péter. – Az 1960-as években sokan jöttek külföldről és belföldről is a városba, így megnövekedett az igény a kalapokra, idős szüleim pedig nem bírták tartani a tempót. Megkértek, hogy csatlakozzak hozzájuk, amit természetesen nem utasíthattam vissza. Tőlük sajátítottam el a szakma alapjait, majd a fővárosba küldtek, hogy tovább bővítsem az ismereteimet és mestervizsgát tegyek. 1970-ben átvettem tőlük a műhelyt és azóta is szívvel-lélekkel készítem itt a fejfedőket – emlékezett vissza a kezdetekre a mester, aki még ma is heti két-három kalapot készít.

Elmondása szerint a sapkákra nagyobb a kereslet manapság, abból akár tízet is elkészít hetente.

Hozzátette: manapság nem egyszerű boldogulni ezzel a hivatással, nehéz felvenni a versenyt a tömeggyártókkal. Azt sem tudja, mi lesz a sorsa a fél évszázados üzletének.

– Három gyermekem van, de nem veszik át tőlem az üzletet, igaz, nem is kérném őket erre. Manapság már nehéz megélni ebből a szakmából, az pedig embert próbáló, hogy a fejfedőket is készíti az ember, és még a boltot is viszi mellette.