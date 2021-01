Az ünnepekkor is pörögtek a fodrászok a megyében

Idén csak szűk körben ünnepelhettünk karácsonykor, elmaradtak a céges partik, bálok, vacsorák és ez szilveszterkor sem volt másként. Több fodrászt is megkérdeztünk, hogy az elmaradt rendezvények miatt mennyire csökkent a vendégforgalom, mennyien foglaltak időpontot annak ellenére, hogy csak otthonunkban köszönthettük az új évet.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A győri Martini fodrászatnak a koronavírus első hulláma alatt jó pár hétre be kellett zárnia, az újranyitás óta özönlenek a vendégek. A karantén alatt született néhány érdekes frizura.

– Több férfi vendég is úgy érkezett a szalonba, hogy megkérte a párját, nyírja meg, de mivel egyikük sem fodrász és talán először fogtak ollót és hajnyíró gépet a kezükbe, finoman szólva sem festettek jól az így kialakult frizurák – mesélte Halász-Martini Péter borbély. Mint mondta, egyre több férfi jár fordászhoz, borbélyhoz, nem csak a nőknek fontos az igényes külső. Tele volt a naptár az ünnepek előtt frizura- és szakálligazítással.

Korábban kell zárni, kevesebb az időpont

– Sok új vendégünk is lett tavasz óta, azóta is töretlen a forgalom. Az előírásokat betartva, rendszeres fertőtlenítéssel, maszkban várjuk a vendégeket. A győriek elővigyázatosak, már megfázás esetén sem jönnek el, inkább lemondják a foglalásukat – fogalmazott Sárközi Nikolett, akitől azt is megtudtuk, hogy azoknak, akik délután négyig-ötig dolgoznak, nehezebb megfelelő időpontot adni a kötelező hét órás zárás miatt, hiszen nem maradhat félbe egy festés vagy hajvágás sem.

Kedvelik a természetes megjelenést

Varga Dávid fodrász nyár óta erősíti a Martini fodrászat csapatát. – A hölgyek otthon is szeretnek csinosak lenni, a két ünnep között is folyamatos volt a vendégforgalom. Igaz, nem kértek nagy, berakott frizurákat és kontyokat szilveszterre, de fontos nekik a szép, egészséges és természetes haj, népszerű a balayage festés hullámosítással vagy egy egyszerűbb fonás – mondta Dávid, aki szerint 2020-ban a naturális dolgokat kedvelték a nők, a természetes, napszítta szőke minden mennyiségben előfordult a hölgyeknél.

– Szerencsére egyre többen elfogadják a tanácsainkat, ha ajánlunk valamit, betartják, otthon is ápolják a hajukat, szakállukat, akkor is, ha több hónapra fodrász vagy borbély nélkül maradnak – emelte ki a győri fodrászat csapata.

Negyedére esett vissza a forgalom

Rokop Zsuzsu soproni fodrászatában féléves kortól az idős korosztályig férfiak és nők hajvágásával foglalkoznak. Lapunknak elmondta, a koronavírus-járvány miatt az utóbbi időben negyedére esett vissza a forgalom, hiszen a korlátozások miatt nemcsak a nagy karácsonyi összejövetelek maradtak el, a szilveszteri partikat is le kellett fújni. Idén náluk a legtöbben az úgynevezett „ombre-balayage” frizurát kérték a vendégek, amely egy természetes hajviselet, néhány világosabbra melírozott tinccsel, ami a napsugarak által kiszívott haj hatását kelti.

Bencze Máté fodrászt a fiatalabb generáció főleg különleges fonásai miatt szereti. Debrecen környékéről költözött Sopronba, júniusban nyitotta meg üzletét, de már most széles vendégköre alakult ki. Az ünnepek közeledtével csak novemberben tapasztalt csökkenést a vendégek számában, amikor sokan az utolsó pillanatban mondták le időpontjaikat. Véleménye szerint több soproni fodrásznál a vendégek száma a határátlépés korlátozásai miatt csökkent. Máté fodrászatában is sokan kértek ombre és balayage festést, de újra hódít az úgynevezett baby mullet frizura is. Akadtak olyan vendégek, akik a karanténban saját hajukat próbálták szőkíteni, vágni, de szakértelem híján nem jártak sikerrel, amit nem kis feladat volt kijavítani a fodrásznak.