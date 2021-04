Az összes jelentős szobor és szökőkút visszakapja régi fényét Győrben

A végéhez közeledik a szobor- és szökőkút-felújítási program Győrben. Hamarosan befejeződik a marcalvárosi Vitorlák című szökőkút renoválása. Ennek apropóján beszélgettünk Radnóti Ákos alpolgármesterrel, a program kezdeményezőjével.

Ezt ne hagyja ki! Százezres fizetéscsökkentéssel riogatja Dobrev Klára az ápolókat

– Képviselői körzetében a kezdetektől sokat tesz azért, hogy tiszta, rendezett legyen a városrész. Mondhatjuk, hogy ezt a munkát terjesztette ki a városra alpolgármesterként?

– Adyváros önkormányzati képviselőjének 2010 őszén választottak meg. Akkor alaposan feltérképeztem a körzetet. Sokan nem is tudják, hogy milyen értékes alkotások találhatók ebben a városrészben. A Kuopio parknál található szökőkút akkor már mintegy tizenöt éve nem üzemelt. Ennek felújítását 2013-ban, még képviselőként kezdeményeztem.

A helyreállításával együtt annak környezetét is rendbe tettük, hisz a parknak az a része is nagyon rendezetlen volt. A szökőkút közelében felállítottuk az ország első üvegmozaik szobrát, a Munkácsy-díjas Botos Péter alkotását. Ez este is gyönyörű a megvilágítás miatt. Az évek során tehát sikerült nagyon széppé varázsolnunk a park területének első felét. A jelenleg elhanyagoltabb hátsó rész az oda tervezett parkolólemez megépítése után szépül majd meg. Tehát az egész folyamat innét, a Kuopio parkból indult.

A régiek megújulnak és újak születnek

– Személyes ügyének tekinti a köztéri alkotások renoválását?

– Magát azt a tényt problémának tartom, hogy ha egy köztéri alkotás elhanyagolt, nincs karbantartva, és ha a szökőkutak nem üzemelnek. 2014 novemberében lettem alpolgármester, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy a város többi részén is meg kell csinálni a frekventált helyeken lévő, leromlott állapotú szökőkutakat, szobrokat. A munkának szisztematikusan kezdtünk neki, és a helyreállítások mellett új alkotásokkal is gazdagítottuk a várost.

Sokan tudják rólam, hogy érdeklődöm a képzőművészet iránt. Sok művésszel vagyok kapcsolatban, gyakori látogatója vagyok a kiállításoknak, magam is szívesen festek, rajzolok. Ez is nyilván jelentős szerepet játszott abban, hogy ennyi alkotás megújult a városban. Köszönet illeti Dézsi Csaba András polgármester urat, hogy a támogatásának köszönhetően a még hátralévő alkotások esetében is befejeződhetnek ezek a munkák.

Már csak egy csobogó vár felújításra

– Mi van még hátra?

– Hamarosan befejeződik Marcalvárosban a Vitorlák című szökőkút és környezetének rendbetétele. Emellett a tervezett felújítások közül már csak egy esetben kell arra várnunk, hogy megkezdődjenek a munkálatok. Ez a Kisfaludy utca-Baross Gábor út kereszteződésénél álló, halakkal díszített vízköpő lesz, ami régóta nem üzemel. Ezenkívül megtisztítjuk a Baross úton álló Sárkányölő Szent György szökőkutat, ami várhatóan májusra el is készül. Ez rendben működik, de nagyon ráfér a takarítás. Majd a Káptalandombon Szervátiusz Tibor Kossuth-díjas szobrász 2000-ben – a millenniumi évforduló alkalmából – felállított, márványból készült, Boldogasszonykő című alkotását.

Jelentős alkotás a lakótelepen

– Van olyan, amit kiemelne az elmúlt években megújultak közül?

– A szökőkutak mellett nagyon fontos volt számomra az elhanyagolt szobrok ügye is. Felújítottuk az emblematikus, a város látképét is meghatározó Cziráky-emlékművet a strand területén, ami díszkivilágítást is kapott. Emellett ki kell emelnem a Nádorvárosi köztemetőben a hősi emlékművet és a négy polgármesteri díszsírhelyet, amelyeket szintén renováltunk. Ezek mellett szeretnék kicsit hazabeszélni. Sokan talán nem is tudják, hogy mennyire jelentős művet találnak Adyvárosban a lakótelepi házak között megbújva. Itt áll a Móra-iskola előtt Bak Imre Munkácsy- és Kossuth-díjas festőművész „Felhő” című térplasztikája. Ezt néhány éve tisztítottuk meg és restauráltuk a művész közreműködésével, sőt, esti megvilágítást is kapott. Azért is különleges ez az alkotás, mert Bak Imre kevés szobrot készített. Jelenleg ő az egyik legelismertebb és legértékesebb alkotó hazánkban.

Unalmas lenne, ha mindig ugyanolyan szobrok készülnének.”

– Radnóti Ákos

– Egyes esetekben erős kritikákat kaptak az új szobrok. Ilyen például a Kodály-emlékmű, aminek a makettje az irodájában az íróasztalán kapott helyet.

– Úgy gondolom, hogy a klasszikus szobrok mellett modern alkotásokra is szükség van. Egy modern lakótelepen pedig kifejezetten helyük van. Itt furcsán festene egy lovas- vagy egy harci díszben pompázó egész alakos történelmi szobor. Persze nem kizáró ok, de nem szerencsés. A Kodály Zoltán-emlékév adta az apropóját, hogy ez a színes alkotás – ami egy kottát formáz – az Ifjúság körút és a Kodály Zoltán utca kereszteződésébe kerüljön. Megszületését Kelemen Zénó Munkácsy Mihály-díjas szobrászművésznek és Halmi-Horváth István festőművésznek köszönhetjük. Azt hiszem elmondhatjuk, hogy vidámságával feldobta azt a teret, pláne, hogy szép pihenőrészt is terveztünk mellé. Az, ha valami nem tetszik valakinek, az nem azt jelenti, hogy az alkotás rossz vagy értéktelen. Sőt! Unalmas lenne, ha mindig ugyanolyan szobrok készülnének.

Anno a műgyűjtő Kolozsváry Ernő polgármester kezdeményezésére is sok új alkotás került ki. Utána a szocialista városvezetés is állított fel új szobrokat. Még jól emlékszem, mennyire röhej tárgya volt akkor a közbeszédben sok szobor – mint például az, ami a Baross út felújításakor készült –, mára pedig már mind megszoktuk és nincs vele semmi baj. Szerintem akkor sem volt. Nem tetszhet minden alkotás mindenkinek.

– Van személyes kedvence?

Igen, a Petz-kórház előtt található szökőkút. Talán ez volt a legméltatlanabb állapotban. Ez harminc éven át üzemen kívül várt sorsára. Az évek során több elemét is ellopták vagy összetörték. Nem volt egyszerű felújítani. Azért is áll különösen közel a szívemhez, mert a felújítással együtt egy kellemes pihenőpark született, amit mind a buszra várók, mind azok, akik a kórházban fekvő hozzátartozójukat látogatják meg, örömmel használnak. Ráadásul tavaly polgármester úrral átadtuk a folytatást is mellette, egy újabb, kisebb pihenőparkot, a parkolóház irányában. Nagyon örülök a tavaly átadott „Tálas fiú”-nak is a Bem téren. Az a szökőkút sok évtizedig nem üzemelt, de visszakapta régi fényét, sőt, itt is parkosítottunk.

Látványos védelem

– Az elmúlt években már a szökőkutak téli takarására is látványos megoldást alkalmaznak.

– Bevallom, ezekre a 3D-s borításokra külföldről hoztam az ötletet. Korábban a hagyományos ponyvák látványa egyáltalán nem volt esztétikus, bár a funkciójukat teljes mértékben betöltötték. Azok az alkotások, amelyek fel lettek újítva, megérdemlik, hogy késő ősztől a tavaszi újraindításukig is láthatók legyenek. Ez a ponyva – ami megmutatja, hogy mi található alatta –, az összes jelentős alkotásra elkészült. Így nem egy ronda fóliát, hanem a szobor képét lehet látni. Most húsvétkor a szokásos módon elindítjuk a megyeháza előtti szökőkutat, majd tervezetten – ahogy minden évben –, május elsejétől az összes többi szökőkutat.

– Újabb alkotások felállítására is számíthatunk a városban?

– Nagyon sok esetben a képviselők a körzetükben, a képviselői keret terhére helyeznek el műalkotásokat vagy emléktáblákat. Biztos vagyok benne, hogy a 2024-es ciklus végéig még sok köztéri alkotás kerül majd hasonló kezdeményezésből Győr utcáira, tereire. Természetesen a városnak is vannak tervei új szobrok, szökőkutak felállításáról.

Felújított szobrok és szökőkutak: