Az ország első aszfaltos pump-track pályáján gyakorolnak a BMX-rajongók Győrújbaráton

Megduplázódott a kerékpárospálya hossza és alig három hónap alatt versenycsapatot verbuvált a lelkes gyerekekből a győrújbaráti Tatanka BikePark. Magyarország első aszfaltos pumpapályájának sikere az összefogás szép példája, és a történetnek nincs vége.

Nyár elején mutattuk be olvasóinknak a győrújbaráti Török József Bálintot, aki pár éve álmodott egy nagyot és elkezdett azon gondolkodni, hogy csinálhatna kedvet a gyerekeknek a kerékpározáshoz. A lelkes bringás – a győri Tatanka Racing Team elnökhelyettese, egy energikus kisfiú apukája, nem mellesleg egy helyi gépipari cég ügyvezetője – papírra vetette egy pumpapálya terveit és megkereste vele Szalóki Gézát, Győrújbarát volt polgármesterét. A testület megszavazott négy és fél millió forintot és területet biztosított a Csordahajtó-dűlőn. Az önkéntesek a munkájukkal, a cégek és a magánszemélyek pedig az adományaikkal további támogatást adtak a beruházás értékéhez, ami még így is nagyjából csak a tizede volt annak, amennyiből Ausztriában ki lehetett volna hozni egy hasonlót.

Az aszfaltos pumpapálya – amely valójában egy száz méter hosszú, kanyargós, hullámos szakasz – két év tervezést követően tavaly ősszel két hét alatt készült el.

A Tatanka Bike Park más megyékből is idevonzza a kerékpárosokat. Özönlenek a kezdők, a biciklizni tanuló kisgyerekek, a vagány gördeszkások és a profi versenyzők. A pályán a súlypont – pumpáláshoz hasonló – fel-le mozgatásával pedálozás nélkül végig lehet gurulni. Aminek kereke van, akár görkorcsolya, akár lábbal hajtós kismotor, azzal élményt nyújt a mozgás.

Múlt hétvégén gördeszkásoknak, longboardosoknak kínáltak különleges lehetőséget, szombaton délután övék volt a pálya, zavartalanul gurulhattak. Sisakot kölcsönöztek az érdeklődőknek, a gyakorlottabbaknak pedig új trükköket tanítottak. A hozzátartozókkal együtt mintegy félszázan voltak a „Pump Around” Skate Jamnek keresztelt eseményen, amelynek a szervezők ígérete szerint lesz folytatása, sőt, hamarosan egy gördeszkás pump-track oktatást is indítanának.

– Támogatásból sikerült parkosítani, felhúzni a kerítést és egy palánkot, nemrég pedig meg tudtuk duplázni a pálya hosszát – mondta a Kisalföldnek Török József Bálint. – Néhány önkéntessel és további céges felajánlásokkal építettünk egy száz méter hosszú, murvás burkolatú dirt-jump szakaszt, amin már vannak nagyobb ugratók is. A kanyarokat szeretnénk leaszfaltozni, most ehhez a körülbelül félmillió forintos munkához keresünk szponzorokat. Elkél a bővítés, gyakran százan is megfordulnak a dűlőn egy hétvégén.

A találkozásokból nem csak új barátságok születnek, alig három hónap alatt verbuválódott egy több mint húsz, 5–13 éves gyerekből álló BMX-csapat is.

Mészáros Ákos elnökkel az élen a Tatanka Racing Team azonnal felkarolta őket. A több mint tíz éve alakult – eredetileg mountain bike – egyesület, amely az amatőr és hobbisportolók mellett több, országosan is jegyzett, sikeres versenyzővel büszkélkedhet, felkért egy profi edzőt, aki hetente kétszer tart tréninget a tehetségeknek. Hétvégén már első megmérettetésükre készülnek, Gencsapátiba utaznak az országos bajnokságra.