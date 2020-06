Átadták a felújított kutyafuttatót Sopronban

Átadták a frissen felújított, negyvenszer nyolcvan méter alapterületű kutyafuttatót a Jereván lakótelepen, a IV. László király utca végén, a BMX-pálya szomszédságában.

Csiszár Szabolcs alpolgármester, Tóth Éva és Magas Ádám, a jereváni körzetek önkormányzati képviselői jelentették be tegnap a hírt, s mindannyian hangsúlyozták, hogy a lakótelepen élők régi óhaja volt a terület rendbetétele és a kutyások problémájának megoldása. Az alpolgármester elmondta, a korábban ott lévő kutyafuttató az utóbbi években elhanyagolt állapotban volt, most viszont igazán korszerű lett és a környezete is esztétikus az önkormányzat jóvoltából. A Sopron Holding munkatársai bruttó tizennégymillió forintból hozzávetőlegesen két hónap alatt végeztek a munkával.

Két, egymástól elválasztott területet alakítottak ki a kisebb és a nagyobb testű, illetve az eltérő habitusú kutyák számára. Új kerítés épült, kutyaürülék-tárolókat tettek ki és pihenőpadokat is elhelyeztek a gazdik számára. Megtartották a fákat és füvesítettek is, így a környezet a kisgyermekes családok számára is alkalmas a kikapcsolódásra. A kutyafuttató mellett parkoló létesült, hogy ne a közelben lakók autói elől foglalják el a helyet a kutyások.