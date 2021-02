Árral szemben evezne végig a Dunán a dunakiliti pár

Március 1-jén indul kajakkal a romániai Fekete-tengertől Klaudia és Richárd, júniusra érnének a németországi Donaueschingenighez

Három hónap alatt evez végig a Dunán Kis Klaudia és párja, Varga Richárd. Az út különlegessége, hogy árral szemben teszik meg az embert próbáló, 2850 kilométeres távot. Március 1-jén indulnak a Fekete-tengertől, s terveik szerint június elejére érnek Németországba. Sietniük kell, mert Richárd öccsének az esküvőjére is hivatalosak június közepére.

2019 novemberében a dunakiliti Varga J. Richárd a norvégiai Ramberg strandról hazaevezett a Szigetközbe egy tengeri kajakkal. Tizenkét évet élt az északi országban, s úgy gondolta, stílszerű lenne, ha különleges módon jutna otthonába. 139 napot töltött a vízen, 5079 kilométert lapátolva. Richárd az Endurance mission 1 – Paddling Upstream expedíció keretében több mint 400 ezer forintot gyűjtött a Bátor Tábornak. Tavaly egy „kisebb” vállalást teljesített: felevezett a Mosoni-Duna 118 kilométeres szakaszán két nap alatt, árral szemben. Idén pedig egy újabb embert próbáló kalandnak vág neki. A Duna 2850 kilométeres teljes hosszát tervezi végigkajakozni párjával, Kis Klaudiával. A páros mindkét tagja tapasztalt túravezető, ám ez az expedíció, mint mondják számukra is tartogat nehézséget, mégpedig azért, mert árral szemben tennék meg ezt a közel háromezer kilométert: a Fekete-tengertől indulnak március 1-jén, s június elején érkeznének meg Donaueschingenighez. Nem késlekedhetnek, hiszen Richárd öccse június közepén tartja az esküvőjét, ahová ők is hivatalosak.

Napi 30 kilométer

– Amikor 2019-ben megérkeztem Norvégiából Dunakilitire, poénból mondtam, hogy következőre találkozunk a Fekete-tengernél. Az ötezer kilométeres út során fogalmazódott meg bennem, hogy végigevezném a Dunát. De nem föntről lefelé, hanem éppen fordítva, árral szemben. Nem találtam arról semmi információt angolul, németül és magyarul sem, hogy ezt bárki megcsinálta volna. Ez nem azt jelenti, hogy még senki sem evezett végig fordítva, előfordulhat, de az biztos, hogy nem osztotta meg szélesebb körben – fogalmazott Richárd. – A Duna felső szakaszán sok a zsilip, amelyek megfogják a vizet, vagyis kisebb a sodrás, az alsó rész pedig lassabb folyású. Előbbi nem annyira erős, mint a Rajnán, azon pedig sikerült feljutnom, amikor jöttem Norvégiából.

Klaudia, Richárd párja is tapasztalt túravezető, így ő sem rutin és állóképesség nélkül vág neki az útnak. – Ricsi megkérdezte tavaly decemberben, hogy vele tartok-e. Nem mondta el, hogy hova. Erre az volt a válaszom, hogy nem, mert nem tudom mi a terve. Pár óra múlva felvetettem neki, hogy szívesen végigeveznék egyszer a Dunán. Erre kérdezte, hogy árral szemben, igaz? Bólogattam, hogy nem is gondoltam másképp. Kiderült, hogy ő is ezt tervezi, s ez az expedíció, amire hívott – idézte fel Klaudia. Hozzátette: naponta átlagosan 30 kilométert terveznek megtenni, legalább nyolc óra evezéssel. –Ez persze függ a kajaktól, a lapáttól, a sodrástól, az áradástól és az állóképességünktől is.

Párkapcsolati tréning

– Nincsenek illúzióink, hogy nem lesznek konfliktusok az út során, inkább párkapcsolati tréningként tekintünk a túrára, egy komfortzónán kívüli állapotra. Az okozhat majd nehézséget, hogy majdnem mindig vizes ruhában leszünk, sátorban kell aludnunk, ami márciusban még járhat mínuszokkal. A koronavírus járvány miatt nem lehet, s nem is szeretnénk közösségbe menni, csak az expedícióra akarunk koncentrálni – emelte ki Richárd. – A tavaszi áradás is hozhat nehézségeket. Hogy lesz, az biztos, azt nem tudni, hogy mekkora. Eveztem már a Duna tetőzésekor. Akkor sem teljesíthetetlen a vállalás, ám kell hozzá egy erőnlét és tudás – tette hozzá Klaudia.

A páros egy hónapra való élelemmel vág neki a túrának, amit a kajakokban helyeznek el több kisebb zsákban. Csomagolnak többek között szárított marha húst, rizst, kuszkuszt, zabot és különféle magvakat is. – A rizs abból a szempontból kihívás, hogy környezetbarát, ne zacskós legyen, de fontos szempont az is, hogy gázfőzőn gyorsan el tudjuk készíteni – tudtuk meg Klaudiától. Visznek magukkal víztisztítót is, ám bíznak benne, hogy a kikötőben tudnak magukkal elegendő folyadékot magukhoz venni, s beletölteni öt-tízliteres zsákokba, ami elegendő pár napra. A telefon és tablettöltést egy szélgenerátor és egy kisebb vízálló napelem segítségével oldják meg.

Két civil szervezetnek is gyűjtenek

– A Balkánról indulunk, s így a Covid-járvány idején még több időt fektettünk a tervezésre. Minden hatósággal, illetve nagykövetséggel, vízi rendészettel felvettük a kapcsolatot, s elmondtuk, mit tervezünk. Szerencsére mindenhol nagyon segítőkészek voltak, támogatnak minket az expedícióban. Ricsi az osztrák és német részt már megjárta kajakkal, ott tudjuk mire számíthatunk, a lejjebb fekvő helyszínekről pedig ismerősöktől érdeklődtünk – mesélte Klaudia.

Richárd és Klaudia a közel 3000 kilométeres evezéssel szeretnének jótékonykodni is. Útjuk során gyűjtenek a Bátor Tábornak és a Tiszai Pet Kupának. – Van már egy-két támogatónk, akik az élelmiszert biztosítják a számunkra, néhánnyal pedig tárgyalunk. Előfordulhat, hogy kapunk két kajakot is, ha ez mégsem jön össze, akkor én azzal vágok neki, amivel Norvégiából hazaeveztem, míg Klaudia választ egyet a flottámból – tájékoztatott Richárd.

– Úgy gondoljuk, ez egy jó sztori, hogy párban nekiindulunk ennek a nagy kihívásnak. Ezért is hívjuk expedíciónak – zárta Klaudia, aki Richárddal a magyarországi szakaszokon várják a becsatlakozókat, akik akár pár órát is eveznének velük. A közösségi oldalon dokumentálják az eseményeket, ott bárki követheti az útjukat. Mosonmagyaróvár térségébe – a terv szerint – április második felében érnek.