Adományokból gyűlt össze Rubina terápiájának ára

Az adakozóknak köszönhetően két kezelés ára már összegyűlt az agysorvadással küzdő lánynak.

Lencse Napsugár Rubina agysorvadásban szenved, lélegeztetésre szorul. Szülei azt remélték, hogy egy speciális mozgásterápiával a kislány állapota jobbra fordulhat, ám ennek ára meghaladta a családlehetőségeit. Ezért fordultak a nyilvánossághoz. Az ügyet felkarolta a Példa egyesület és a Kisalföld is elsőként számolt be a gyűjtésről Rubina javára. Ennek sikerét jelzi, hogy cikkünk megjelenése után néhány nappal nemcsak egy, hanem több mint két terápiára való adomány gyűlt össze a jóakaró adakozóknak köszönhetően.

A lány szülei, Molnár Erzsébet és Lencse Gábor meghatódva vették át tőlünk a támogatást, és azonnal az utazás szervezésébe fogtak. Rubinának ugyanis a lélegeztetőgép miatt egy kisbuszt is bérelniük kellett.

A solymári Borsóház nemzetközi intenzív terápiás központként 2009 óta végzi genetikai, születési rendellenességből vagy traumából, balesetből eredő sérült, halmozottan sérült páciensek rehabilitációját speciális eszközök és programok alkalmazásával. Ide kapott időpontot a hétre a Lencse család.

– Már sokkal jobban érzi magát Rubina, de elfáradt a hét folyamán – számolt be az anyuka, aki közösségi oldalán naponta videókkal, képekkel mutatta be, hogy milyen fejlesztések várták lányát. Erzsébet arról is mesélt, hogy a központ orvosai és gyógytornászai vizsgálták, illetve tornáztatták gyermekét.

– Eleinte könnybe lábadt szemmel viselte el a nyújtásokat, de mára sokkal lazább. A gerince és a lába sem olyan merev már. Nagyon hittem abban, hogy változás történik, inkább a koronavírustól tartottam, mert a lányunkat mindentől óvjuk – avatott be az édesanya.

A szakemberek szerint folytatódhat a terápia, legközelebb november elejére várják őket. Egy év kezelés után a gerince egyenesbe hozható, sőt akár lábra is tud állni. A költséges kezelések mellett speciális eszközöket is be kell szerezniük, ami meghaladja a család lehetőségeit.