A világbajnok kajakos mindenkit vízre csábít Győrzámolyon

A koronavírus járvány mindenki életébe nehézséget, bezárkózást hozott. Sokan talán elvesztették a céljaikat, nem merik a jövőt tervezni. Nem így Kadler Viktor világbajnok kajakos. aki barátaival februárban megalapította a Győrzámolyi K4 Vízisport Egyesület, melyet a Magyar Kajak-Kenu Szövetség már fel is vett a tagjai közé.

Kadler Viktor azt mondta magáról, hogy tulajdonképpen a Győri Vízisport Egyesület telepére született. Édesapja, Kadler Gusztáv, aki a magyar kajak-kenu sport meghatározó alakja: a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, Győr díszpolgára valamint évtizedekig a Magyar Kajak-Kenu Szövetség alelnöke és egészen haláláig a Graboplast Győr Kajak-Kenu szakosztály elnöke volt – akkor még aktívan kajakozott, és édesanyja is ennél az egyesületnél lapátolta a vizet. Nevetve tette hozzá: nem is nagyon volt más választása, mint hogy kajakos legyen.

Engem vízen visz az út”

“Ha az ember beleszületik valamibe, nem is nagyon gondolkodik máson. Egész életemben az akartam lenni, mint apa” – fordította komolyra a szót. “Harminc éve már, hogy ennél az egyesületnél vagyok, és legalább még ugyanennyit szeretnék itt tölteni. Nekem a kajakozás szerelem, nem is ismerek mást ezen a pályán kívül” – mondta.

Ezt az is bizonyítja, hogy aktív pályafutása vége felé, 2012-ben edzőként is elkezdett dolgozni. Azóta a Graboplast Győri VSE-nél a serdülő és ifjúsági korú női versenyzők felkészülését felügyeli. Emellett 2016-ig még komolyabban versenyzett, de még a múlt évben is indult a Magyar Bajnokságon. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség tavaly megválasztotta a maraton válogatott új vezetőedzőjének, ezért versenyzőként ettől az évtől már nem ül hajóba. Ehelyett azon dolgozik, hogy a magyar kajak-kenu sportágon belül a hosszútávú szakág minél sikeresebb legyen.

Győrzámolyon talált új otthonra

A győri születésű, a városhoz ezer szállal kötődő sportoló tíz éve él Győrzámolyon. A négygyermekes családapa, fia (első gyermeke) megszületésekor választotta feleségével új otthonául a települést. Mindig is fontos volt számukra, hogy aktívan részt vegyenek a közösség életében. Egyesületük létrehozásával is elsősorban a helyi lakosoknak szeretnének sportolási lehetőséget biztosítani. Kortól, nemtől függetlenül szeretnék mindenkinek elérhetővé tenni a kajak-kenut, emellett elsődleges céljuk a sportágban az utánpótlás nevelése. “Köszönettel tartozom a Győri Vízisport Egyesületnek, hogy támogatnak ebben is. Miután meglesz a megfelelő eszközpark, Győrzámolyon elsősorban alap utánpótlással fogunk tudni foglalkozni. A tőlünk kinövő gyerekek pedig a győri vízitelepen tudják folytatni sportpályafutásukat.”

K4 – az összefogást is jelképezi a névválasztás

Kadler Viktor legnagyobb sikereit kajak négyesben érte el, több Világbajnoki és Európa bajnoki címet is szerzett. Számára a négyes egység a legkedvesebb versenyszám. Úgy gondolja, hogy a sportágon belül a négyesek versenye a leglátványosabb és legszebb. Ebben a versenyszámban a legfontosabb az összefogás, a csapategység, ezért is választották ezt a nevet az egyesületnek.

“Édesapámmal már tíz évvel ezelőtt elkezdtünk azon gondolkodni, hogy milyen módon tudnánk a helyi közösségnek valamit adni. Sajnos ő ezt már nem tudta végigvinni, én pedig most éreztem magam elég erősnek ahhoz, hogy ezt meg tudjam valósítani” – mondta.

Tervek, célok

Jelenleg az eszközbeszerzéseken dolgoznak. Pályáznak is erre, de mint mondta, a kajakos-, kenus közösség nagyon összetartó, így már kaptak felajánlásokat használt, de még megfelelő eszközökre. Ezekkel a tervek szerint már a nyáron el tudják kezdeni a kicsik oktatását. Céljaik között szerepel egy csónakház kialakítása, ami otthont adhat az egyesületnek. Hozzátette, amíg ezt nem sikerül megvalósítaniuk, addig is aktívan részt kívánnak venni Győrzámoly életében, bemutató edzésekkel és közösségi programokkal.