A szanyi Tóth Imre megörökíti szülőfaluja eseményeit, értékeit

Évtizedek óta olvasó-tudósítónk a szanyi Tóth Imre. Elküldi fotóit lapunknak szülőfalujának eseményeiről, a környéken található természeti és más értékekről. Önkéntesen végzett tevékenységéért a helybeliek, a Rábaközből elszármazottak is hálásak.

– Általános iskolásként, nyolcadikos koromban vettem egy Pajtás fényképezőgépet. A csillebérci úttörőtáborban kezdtem el vele a fotózást, nem túl nagy sikerrel. A középiskolában Székesfehérváron viszont Filep László volt az osztályfőnököm, aki a fényképezés megszállottja. Mivel a kollégiumban nevelőtanár volt, hétvégenként a fotólaborban töltöttem vele az időmet. Amikor már dolgoztam, egy Praktika típusú filmes gépet vásároltam. Néha a munkám során is használnom kellett a helyszíni ellenőrzésekkor. A fekete-fehér képeket magam hívtam elő. Egyre jobbak lettek, ezért bátorkodtam párat a Kisalföldbe is elküldeni. Az volt a címe, hogy Macska a kutyaházban. Nagy örömömre megjelent – idézte fel emlékeit Tóth Imre, aki építésügyi előadóként dolgozott, de mindig fontos volt számára a fotózás.

A hetvenes években lapunkban megjelent első képe után aztán többször is szerepeltek fényképei a Kisalföldben, még a címlapon is. Azóta gyűjti ezeket a lapszámokat és már vastag kötetbe köttethette. Sporteseményeket, -csapatokat, kirándulásokat, községi ünnepségeket, búcsúkat, falu- és vadásznapokat, osztálytalálkozókat is megörökített és a Rábaköz tájait, világháborús emlékműveket. Szanyt a levegőből is. S a híres szanyi Bokréta néptáncegyüttes fellépéseit is dokumentálta, hiszen egy darabig maga is a csoport tagja volt.

Egyre jobb gépeket vett, és megtanulta a digitális képfeldolgozást. Az elmúlt években internetes hírportálokra, a Facebookra is felkerültek galériái. Mivel önkéntesen, szívesen fényképez, már szinte a környék összes rendezvényére meghívják. Fotói felkerültek a falvak képeslapjaira, bekerültek prospektusokba, naptárakba, illusztrálják a Szanyi Hírmondó cikkeit. Archívuma azért is értékes, mert szülőfaluja épületeit többször lefotózta és számítógépén gyűjti a régi fényképeket is, időrendbe szedve. Segítségével készült helytörténeti kiállítás a szanyi püspöki kastélyban, könyv a helyi focicsapatról. Felsős osztályfőnökének, Töreki Imrének a néprajzzal foglalkozó Szanyi kincsestár című kötetébe a saját fotói mellé archív képeket is válogatott.

– A Szanyból elszármazottak gyakran megköszönik, hogy legalább fényképeimen láthatják szülőfalujukat és a helyiek is sokszor elmondják, milyen jóleső érzéssel nézegetik albumaimat. Ezek a visszajelzések további munkára ösztönöznek, sokat jelentenek nekem. Fotósként csodákat élhetek meg – szögezte le Tóth Imre.