A strandon rendezték meg a Sérültek napját Mosonmagyaróváron

Sétahajókáztak, játékos feladatokkal lepték meg a Naposház és az autistaház ellátottjait a sérültek világnapja alkalmából a Nők a Városért Egyesület tagjai a napokban. A mellrákszűrő vizsgálat fontosságára október harmadikai hídsétájukon hívják fel a figyelmet.

MosonmagyaróvárA Nők a Városért Egyesület a napokban látta vendégül a Naposház és az autistaház fiataljait.

– A Nők a Városért Egyesület több mint egy évtizede ápol jó kapcsolatot a fogyatékossággal élők napközbeni ellátásával foglalkozó Naposházzal. A sérültek világnapjához kapcsolódóan szerveztünk számukra most programot a szépen felújított mosoni strandon. A napot sétahajókázással kezdtük, volt olyan is, aki még soha nem ült ilyen hajóban, de végül a második fordulóhoz is szívesen csatlakozott. Az egyesületünk játékos vetélkedőkkel is készült, illetve egy közös ebéden is megvendégeltünk mindenkit – avatott be Tolnai Imréné elnök.

Az időjárás is kedvezett a programnak: az egyesület ajándékkal is készült a mintegy harminc vendégnek.

Az egyesületi elnök szerint idén ugyan „szegényes az eklézsia”, mert pályázni nem tudtak, a pandémia miatt elmaradt a báljuk, a süteménysütő versenyük, ahol egyébként adományokat szoktak gyűjteni, de a támogatóknak köszönhetően így is egy felejthetetlen programot tudtak megszervezni.

– A Naposház fiataljainak korábban már több programot is szerveztünk: elvittük őket Budapestre az állatkertbe, cirkuszba, és már többször jártunk együtt a dunaszigeti ökoparkban is – búcsúzott Tolnai Imréné.

Az 1998-tól működő és karitatív tevékenységet végző civil szervezet idén október 3-án szervezi meg Mosonmagyar- óváron a hídsétát, mellyel a mellrákszűrő vizsgálat fontosságára hívják fel az emberek figyelmét.