A Simson család egyre bővül Győrben – fotók

Ifj. Nagy Gábor közel kilenc éve gyűjti a Simson motorkerékpárokat, mára harmincöt darabból álló gyűjteményt tudhat magáénak. Megfordult a fejében, hogy egyben megváljon az összestől, de amikor jelentkeztek az érdeklődők, rájött, hogy túlságosan a szívéhez nőttek.

A Simson márka 1856-ban született Németországban. A világháború után Simson mopedeket Magyarországon is lehetett kapni, viszont csak komoly protekcióval lehetett hozzájutni – a Csepelen 1962-ig gyártott – Bervához és Pannihoz képest luxusgépnek számító NDK-járműhöz. A Simsonok sohasem voltak különösebben eredetiek, vagy különlegesek, viszont olcsó és megbízható konstrukciók. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a mai napig kiszolgálnak akár több generációt is. Például az 1980-89 között gyártott S51-es széria, még ma is a horgászok kedvence strapabírása miatt. Formavilágának, történelmének köszönhetően pedig a gyűjtők körében éli reneszánszát a német Vespaként emlegetett Schwalbe, vagy a Star is. Talán épp emiatt – hasonlóan a Trabantokhoz – tömegével viszik őket külföldre.

Először külföldre vásárolta

Ifj. Nagy Gábor több hosszú éveken át élt és dolgozott Németországban, és akkor, amikor hazaköltözött, egy ismerőse megkérte, hogy vegyen neki egy Simson Schwalbe-t, mert itt jóval olcsóbban lehet hozzájutni, mint a hazájában, majd ez több alkalommal megismétlődött. Gábor azidő alatt amíg ismerősének kereste ezeket a motorokat, nagyon megszerette őket, és azért kezdte el gyűjteni, hogy ne tűnjenek el az országból. Mára ez már szenvedélyévé vált, és céljául tűzte ki, hogy megmenti ezeket a motorokat. A 35 darabból álló gyűjteményében az egykori német fegyver- és járműgyártó vállalat szinte minden népszerű motortípusa megtalálható, egyedül – a cég alapításának helyéről elnevezett – Shul hiányzik még.

Tömegével tűnnek el az országból

“Már itthon is egyre kevesebb van ezekből a motorokból, amelyek egykor nagy kedvencnek számítottak, bár azt is meg kell jegyezni, hogy nem is lehetett nagyon mást kapni. Először a Schwalbe-k, a Starok tűntek el, de mostanában már a négysebességes Electronicból és Enduroból is egyre kevesebb van” – mesélte a gyűjtő. Azt különösen fájlalja, hogy sokan például az SR 50, 51-es robogókat csak a blokkjuk miatt veszik meg, a kasztnit elkótyavetyélik – mondta.

Minden motorhoz emlékek, történetek kapcsolódnak. Gábor édesapját, id. Nagy Gábort is megfertőzte szenvedélyével. Hirdetéseket böngésztek, bejárták az országot egy-egy megmenthető példány reményében. Volt amikor motor nem, de egy finom szilvalekvár lett az eredménye a felfedező útnak.

A közel kilenc év alatt összegyűjtött darabok között van, amit gyönyörűen felújítottak, és olyan is akad, ami teljesen eredeti állapotában – persze leharcolva várja a restaurálást – de a legtöbb a házi bütykölések nyomait viseli magán.

Az első az örök kedvenc

Az első motor, ami újjászületett a kezeik alatt, az a szürke Schwalbe, amit a mucsai postástól vásároltak meg. Mint mondta, ettől biztosan nem válna meg soha. “Egy ugyanilyen Schwalbe volt amin megtanultam motorozni, nekem az gyerekkoromban egy óriási élmény volt. Most sem bírtam megállni, hogy ne menjek vele egy kört az utcában” – mesélte Gábor.

Egy-egy motor helyreállításának költsége elérheti a két-háromszázezer forintot is. “Ezt csak szenvedélyből lehet csinálni, mert ezeknek a járműveknek a piaci értéke nem éri el felújítás költségeit” – fogalmazott. Most arra készülnek édesapjával, hogy megrendelésre építsenek teljesen új alkatrészekből – amelyek még az egykori NDK területén erre specializálódott – boltokból szerencsére beszerezhetők.