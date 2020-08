A sikeres irodabérlés titkai

Vállalkozást indít, vagy csapata éppen kinőtte eddigi bérleményét? Itt az ideje az irodabérlés izgalmas, ám alaposságot, különös odafigyelési igénylő időszakának. Segítünk, mi mindent mérlegeljen szerződéskötés előtt!

Akár Budapest, akár egy vidéki nagyváros a cél, az interneten böngészve modern, tágas, világos, vagyis kimondottan 21. századi alternatívák egész sorát találhatja. Mégis azt kell mondanunk, hogy az ideális bérlemény meglelése jellemzően nem egy-két nap alatt történik, ugyanis számos szempontot érdemes figyelembe venni a döntés meghozatala előtt. Mekkora alapterület? Milyen beosztás? Átláthatóak a feltételek? Egyáltalán, anyagilag mi a legoptimálisabb? Cikkünkben összegyűjtöttük a céges irodabérlés 3+1 legfontosabb aspektusát, aminek megfontolását Önnek is jó szívvel ajánljuk.

1. Igen, a méret a lényeg!

Irodát – ideális esetben – nem egy-egy évre érdemes bérelni, inkább a hosszú távra tervezést javasoljuk. Ebből pedig következik, hogy kiadó iroda keresésekor nem az aktuális csapat méretét kiszolgálni képes ingatlanok az optimálisak! Gondoljon csak bele: ha most adott helyre épp, hogy befér Ön és minden munkatársa, elég, ha csak 1-2 fővel bővül a cég, máris helyszűkében lesznek. Tapasztalatból javasoljuk, hogy legalább 10, de inkább 20 %-kal nagyobb létszámmal gondoljon, így évekig kényelmesen dolgozhatnak mindannyian.

2. Központi kérdés a lokáció

Nem állítjuk, hogy cége számára kizárólag Budapest, Miskolc, Pécs vagy Kecskemét belvárosában érdemes csak irodát bérelni. A helyzet ugyanis nem ennyire egyszerű! Minden vállalkozás más és más, a kulcskérdés az, hogy a lehető legtestreszabottabb bérleményt megtalálja. Vásárlói személyesen járnak be, vagy kiszállítást kérnek? Fontos-e, hogy autóval is megközelíthető legyen a helyszín? A közelben vannak-e éttermek, menzák, ahol kollégái megebédelhetnek? Mi a helyzet a tömegközlekedéssel? Ha ezeket a kérdésekre tudja a választ, már körvonalazódik is az Ön számára tökéletes lokáció.

3. Ne felejtsük ki az anyagiakat sem

Önnél jobban senki sem tudja, irodabérlésre milyen keretet tud szánni. Mivel a kiadó helyiségek választéka megnyugtatóan széles – nézze csak meg az In-Management portfólióját – érdemes addig keresni, amíg valóban megfelelő ársávban talál ingatlant. Eladósodni nem érdemes, ugyanakkor spórolni sem! Ha irodáját reprezentatív térként funkcionál majd, ahol ügyfeleket, partnereket fogad, válasszon korszerű, kellemes, kényelmes alternatívát, hiszen ez esetben a helyiség Önről és cégéről is árulkodik.

+1. Csak papírforma szerint!

Kritikusan fontos, hogy átlátható feltételek, írott szerződés és tisztázott körülmények híján soha ne mondjon igent egy ingatlanra! A gyanús kisbetűs részek, illetve a főbérlőnek teljhatalmat biztosító kitételek is kizáró okot képeznek. Ahhoz, hogy 100%-ban munkájára fókuszálhasson, csak transzparens, megbízható partnertől béreljen irodát!