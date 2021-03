A rák gyógyításának új útját kutatja a pannonhalmi diák

A biológiai folyamatokról számítógépes szimulációs kísérleteket futtat, és egy jelátviteli hálózatba építi be azokat.

A 30. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első fordulójára 140 projektötlet érkezett, ebből 82 jutott tovább. A legjobban szereplő fiatalok ösztöndíjban részesülnek, a dobogós helyezettek pedig 100 plusz pontot is kapnak a felsőoktatási felvételin. A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumból két pályázattal is továbbjutottak a versenyben, köztük Seitz Erik a Pannonhalmi Bencés Gimnázium tizenegyedik osztályos tanulója.

Eriket 2020-ban beválogatták a Nemzetközi Kémia Torna magyar delegációjába. Ekkor kapott lehetőséget, hogy csatlakozzon Csermely Péter professzor, hálózatkutatással foglalkozó LinkGroup kutatócsoportjához a Semmelweis egyetemen. Pályázatának témájával is itt találkozott. Mint mondta, a rákkutatás területe a mai napig sok kérdést rejt. Ezek megválaszolásából szeretné kivenni a részét. Ötletének kidolgozásához Csermely Péter professzortól kap szakmai segítséget, valamint a projekt vezetője, Nina Kunsic mentorálja.

Kutatómunkájában három tudományág, a genomika, a számítástechnika és a matematika kap jelentős szerepet. Projektjének lényege, hogy a biológiai folyamatokról számítógépes szimulációs kísérleteket futtat, és egy jelátviteli hálózatba építi be azokat. Munkájának célja, hogy a rákos áttétekben jelentős szerepet játszó epiteliális-mezenchimális átmenet (EMT) jelátviteli hálózatáról minél szélesebb képet kapjanak, ezzel tárják fel a daganatos megbetegedések újabb kezelési lehetőségeit.

Ennek a munkának két innovatív része is van: az egyik a módszer, amellyel a kutatócsoport dolgozik: a világon először kapcsolják össze két szomszédos sejt dinamikus jelátviteli hálózatát. Egyedülálló, hogy ennek a biológiai folyamatnak a vizsgálatában hálózati modellekkel dolgozzanak. A másik – és ez a fiatal kutató innovációja – az adatok kigyűjtésének, feldolgozásának és hasznosításának módszertana. Ez a módszer, amit Erik fejlesztett ki, teljesen egyedülálló, még a kutatócsoporton belül sem alkalmazza rajta kívül más.

Erik hangsúlyozta: kutatásán keresztül önmagát is vizsgálja. Kiskora óta arra készül, hogy orvos legyen. Úgy gondolja, hogy ahhoz hogy jó orvos legyen, nem csak a tananyagot kell jól tudni, hanem a pályához szükséges emberi értékeknek is a birtokában kell lenni. Elmondta, hogy a kutatómunka során ezeknek az elsajátítására is lehetősége nyílik.

Nagy álma, hogy még a pályaválasztás előtt valamelyik kórház kardiológiai osztályán eltölthessen néhány hetet, hogy kipróbálhassa magát klinikai környezetben is. Miután a kutatásba már nagyon elmélyült, és saját maga számára is sikerült bebizonyítania, hogy kutatóorvosként megállná a helyét, szeretné megtapasztalni azt is, hogy emberileg is alkalmas lenne-e az orvosi hivatásra.