A posta dolgozói keresték meg a Télapónak címzett levél 4 éves gazdáját Kapuváron

A kapuvári Császár Fanni egy tüneményes, 4 éves kislány. Több rajzot is készített a Mikulásnak, amiket anyukájával közösen borítékba tettek és azt bélyeggel ellátva a levélgyűjtőbe helyezték. Végül ha nem is Finnországig, de a Postás Télapóig eljutott a küldemény.

Ahogy a korábbiakban, úgy a múlt héten is a szokásos napi rutinnak megfelelően gyűjtötték össze a kapuvári gyűjtőládákba dobott leveleket a kézbesítők. Az egyik ilyen kézbesítésre váró borítékra a feladó színes filcekkel írta fel a címzett nevét: Télapó. A feladónál pedig egy-egy betűből álló monogram volt: – Egy „F” és egy „A” betű, egy pillangó és egy fésű szerepelt rajta – kezdte a Kisalföldnek a postánál dolgozó Nyírádiné Németh Mária. Sokáig nem tanakodtak a munkatársak, elhatározták, hogy megkeresik a levél íróját, vagyis rajzolóját, merthogy rajzokat rejtett a borítékba.

Nyírádiné Németh Mária egy felhívást tett közzé a közösségi oldalon, keresve a levél gazdáját. A bejegyzés futótűzként terjedt az interneten, 665 megosztást ért el. Ezek egyikére lett figyelmes az anyuka, Hérics Szilvia is, aki jelentkezett a felhívásra.

– Elhatároztuk, hogy meglepjük a kislányt. A kollégák is partnerek voltak ebben, összeállítottunk egy csomagot és kivittük Fanninak. Vagyis csak az ajtóba, mert a kislány és családja a karantén utolsó napjaiban voltak még. A csomag többek között kifestőt, Télapót, cukrokat, csokikat rejtett. Mivel maszkokat is varrok, egy télapósat is belecsempésztem a küldeménybe. Az anyuka végül küldött egy mosolygós képet az ajándék kibontásáról, valamint egy kedves videót, amin Fanni épp verset mond. Az egyik rajza azóta is ott díszeleg a posta faliújságján – mondta Nyírádiné Németh Mária, aki hozzátette: jóleső érzés volt számukra, hogy örömet okoztak.

Végül kiderült, hogy mit takart a feladó helyén lévő monogram: „F” mint Fannika, akinek pillangó a jele az oviban, az „A”, pedig az anya, akinek a fésű volt anno.

Hérics Szilvia lapunknak elmondta, hogy gyerekkorában ő is írt a Mikulásnak, most ezt a kislányával együtt tette: – Fanni rajzait tettük a borítékba, együtt címeztük meg a levelet, melyre bélyeg is került. Semmit nem vártunk cserébe, ezért is lepődtünk meg, mikor jelentkezett és ajándékot küldött a „Postás Mikulás”, amit ezúton is köszönünk, Fanni nagyon örült a meglepetésnek.

A következő levelet majd a Jézuskának címezik, de abban már Fanni kívánságai is szerepelnek. Remélhetőleg, mivel egész évben jó kislány volt, teljesülnek majd.