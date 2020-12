A Példa egyesület kezdeményezése mintegy kétezer jóakarót érintett meg

Nagycsaládban felnövő, egyedülálló szülők vagy nagyszülők által nevelt, fogyatékkal élő vagy beteg gyermekek százainak vált valóra a kívánsága a Példa egyesület szervezésében.

A hároméves, mosonmagyaróvári székhelyű civil szervezet Fogadd örökbe egy gyermek álmát! címmel hirdette meg akcióját, tavaly után másodszor. 2019-ben 150 álmot fogadtak örökbe, míg idén 550 álom teljesülhetett.

Személyre szabott ajándékok

– Munkánk során sok olyan gyermekkel találkoztunk, akik szerény körülmények között élnek családjukkal. A kezdeményezésünk során ezért olyan jó szándékú pártfogókat kerestünk, akik szerettek volna személyre szólóan adományozni, részt venni egy-egy gyermekálom teljesítésében – emelte ki Deé Rita, a 33 tagot számláló egyesület elnöke.

Az egyesület rászoruló családok százait támogatta már az évek során, innen, de óvodákon, iskolákon és szociális intézményeken, családsegítőkön keresztül is gyűjtöttek álmokat. Ezeket tették közzé a Fogadd örökbe egy gyermek karácsonyi álmát! Facebook-csoportban: a gyerekek keresztnevével és kis történetével, benne a kívánságokkal, melyeket örökbe lehetett fogadni.

Kis Szivárvány a viharfelhők közé

– Mi is tovább álmodtuk a tavalyi sikert, és az idei évben még több intézménynél érdeklődtünk. Tudatosan kerestük a szerény körülmények között élő gyermekeket, hogy legyen szó betegségről, gyermekeit egyedül nevelő szülőről, sokgyermekes családról, sok helyre jussunk el. Rajkától Rábaközön keresztül Győrig több mint félezer gyermeket sikerült most boldoggá tenni. Nem volt olyan kérés, amit ne tudtak volna a karácsonyi angyalkák örökbe fogadni. Sok kedves szó, elismerő pillanatok, lelkes rajongók, boldog gyermekarcok, köszönőlevelek kísérik az akciót, melyek erőt adnak a további feladatok teljesítésére. Hiszen ez a karácsony igazi csodája, ezek a szeretetcsomagok célba értek, és egy kicsiny csillogást csempészhettünk a nélkülöző gyermekek szívébe, egy kis szivárványt varázsoltunk a viharfelhők közepébe – fejtette ki a civil szervezeti vezető.

Az ünnep varázsa

Az akció során 550 kívánság teljesült mintegy 2000 pártfogó által. Ajándékozott például Radics Gigi énekesnő és Király Gábor labdrarúgókapus is. A nagyobb álmokhoz akár húsznál is többen járultak hozzá, ismerősök és ismeretlenek, magánszemélyek mellett vállalkozások, de az MKC ificsapata, a Gazdász Táncegyüttes, óvoda is teljesített kívánságokat. Így például egy kamasz fiú nemcsak zongorát kaphatott, hanem egy évre a zeneóráihoz is hozzájárultak. Huszonegy laptop és számítógép, 19 tablet, 8 kerékpár, 41 legó, 9 okostelefon, nagyon sok baba, távirányítós autó, kirakó, mesekönyv, de téli ruha, cipő, vásárlási utalvány is megörvendeztette a gyermekeket karácsonyra.

És hogy mi az akció sikerének titka? – kérdeztük még Deé Ritát: „A karácsonynak olyan varázsa van, amely semmihez sem fogható. Azzal, hogy a nélkülöző családok életébe egy pici bepillantást nyernek a csoport tagjai, sokkal inkább magukénak érzik a nehézségeiket. Az adakozás csodája, a másikat meglepni, egy kicsiny lelket boldoggá tenni szívet melengető érzés.”

Fantasztikus összefogás

– Még ha nem is tudunk jelen lenni azokban a pillanatokban, mikor egy-egy kincs, meglepetés csomag titka feltárul, a tudat, hogy a kicsi vagy nagy gyermek álma valóra vált, már megelégedettséggel és boldogsággal tölt el minket, tagokat is. Ahogy látni ezt a fantasztikus összefogást, tenni akarást, mikor egy-egy nagyobb álomért sokan szállnak ringbe, ámulatba ejtő. Magam is izgalommal figyeltem az álmok feltöltésekor, hogy milyen reakciót vált ki, amint pillanatok alatt jó tündérre talál a kívánság. Abszolút sikerként éljük, élem meg ezt a programot, mely elmondhatom és büszkeséggel tölt el, hogy az egyik legtöbb embert megmozgató jótékonysági program Szigetközben – fűzte hozzá Deé Rita.

A történetek sokakat megérintettek, így egy-egy gyermeknek nem csak egy kívánsága teljesült sok esetben. Például akadt, aki vállalja a festést egy család otthonában, fogászati kezelést, szülinapi tortát vesz, hozzájárul egy nagycsalád karácsonyi ebédjéhez.