A Példa Egyesület a Szigetközi Gyermekekért szervezésében 600 ezer forintot kaptak az óvodák

Testi és lelki egészséggel foglalkozó szakemberek előadásai mellett számos sportegyesület és tánccsoport is bemutatkozott a napokban a Flesch-központban szervezett II. Példás Gyerek Sport- és Egészségnap keretében, melyen 600 ezer forintos adományt adtak át a mosonmagyaróvári önkormányzati óvodák támogatására.

– Amikor megalakítottuk egyesületünket, célkitűzéseink közé vettük, hogy a környék gyermekeinek segítünk abban, hogy egészségesen éljenek. A XX. és XXI. század egyik fontos orvosi problémája a túlsúly és az elhízás – hívta fel a figyelmet dr. Porpáczy Krisztina háziorvos, a Példa egyesület alapító tagja a II. Példás Gyerek Sport- és Egészségnap megnyitóján a Flesch-központban, ahol Pető Péter, a megyei közgyűlés alelnöke is köszöntötte az egybegyűlteket.

Dr. Porpáczy Krisztina kiemelte: „A csecsemőkori súlytöbblet 25 százalékban, a serdülőkori 80 százalékban marad meg felnőttkorra. A gyermekkori elhízás mértéke is számít. A Covid-járvány alatt az elmúlt 1,5 évben a gyermekek beszorultak a számítógépek elé. Hosszú órákat töltöttek a tananyag feldolgozásával, majd sajnos ott ragadtak sokan közülük a számítógépek előtt és ennek most már rövid távon is látszik a mérések során a hatása. Volt olyan kiskamasz, aki 30 kilogrammot is felszedett ez alatt az időszak alatt, de a kisóvodás gyermekek is jelentős súllyal gyarapodtak ez idő alatt.”

Ez adta az apropót, hogy másodszor szervezze meg a mosonmagyaróvári civil szervezet sport- és egészségnapját a gyerekek számára. Ehhez a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél nyertek támogatást Az egészség és sport jegyében a szigetközi gyermekekért című projekt keretében. Múlt szombaton gyermekorvosok mellett többek között fogorvos, gyógypedagógusok, pszichológusok, dietetikusok tartottak előadásokat és válaszoltak a szülők kérdései- re. A Nébih oktatási programja keretében játékos formában ismerkedhettek a háztartási élelmiszer-biztonsággal, a tudatos vásárlással és a fenntartható élelmiszer-fogyasztás alapjaival. A rendezvénybe bekapcsolódtak az egészségfejlesztési iroda és a családsegítő szakemberei is.

Az esemény lehetőséget biztosított tizennégy sportegyesületnek és tánccsoportnak, cserkészeknek a bemutatkozásra, kézművesvásár és kézműves-foglalkozások is várták az érdeklődőket. A Példa egyesület, a program bevételét kiegészítve a július 3-i jótékonysági est bevételével és a támogatóktól befolyt összeggel, összesen 600 ezer forintot adott át a mosonmagyaróvári önkormányzati óvodáknak. Az adományért Staár Katalin, a társadalmi kapcsolatok bizottság elnöke, Tisza Tünde, a Kékcinke Óvoda vezetője és Tibáné Kalocsai Zita, a Vackor Óvoda vezetője mondott köszönetet. Számos sportegyesület is bemutatkozott az eseményen.