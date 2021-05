A Pannonhalmi Főapátság megnyitotta Magyarország első Illat Múzeumát

A Pannonhalmi Főapátság gyógynövénykertje újabb turisztikai látványosságot nyitott meg vasárnap.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként még lelkesedett Kínáért

Átadták az ország első illatmúzeumát a Pannonhalmi Főapátság gyógynövénykertjében vasárnap, amely az ezeréves bencés szerzetesi gyógynövénykultúrába enged betekintést. Az ünnepélyes megnyitón Hortobágyi T. Cirill OSB, főapát, dr. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és dr. Virág Zsolt miniszteri biztos, kurátor vettek részt.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter megnyitó beszédében azt hangsúlyozta, hogy akik az elmúlt több mint ezer évben Pannonhalmán éltek és tanítottak, azok minden időben ahhoz járultak hozzá, hogy az ország megmaradjon, hogy Magyarországon „a kereszténység ne csupán kulturális értéktartalom legyen, hanem valós, hitbeli meggyőződés” is álljon mögötte.

Kiemelte, hogy a főapátság „komoly gazdasági erőt” is képvisel, kétszáz embernek ad munkát, meghatározó része a térségben az idegenforgalomnak és miközben sokszáz éves termékeket vezet be a piacra, naprakész üzleti megoldásokkal tud dolgozni.

A Pannonhalmi Főapátság weboldala szerint az apátság 996-os alapítása óta itt élő bencés szerzetesek egyik hagyományos feladata a gyógyászat, amely Pannonhalmán évszázados történelemre tekint vissza. A gyógynövényekből készített teák, illóolajok és kozmetikumok nagy népszerűségnek örvendenek, hiszen gyógyászati hatásuk mellett frissítő illatviláguk is elbűvöli a vásárlót.

2021-től minden érdeklődőnek lehetősége van arra, hogy jobban megismerje a Pannonhalmán leggyakrabban használt gyógynövényeket, azok történetét és feldolgozási technológiáját. Az Illatmúzeumban kezünkkel tapintjuk a korabeli növény metszetek rekonstruált kontűrjeit, látjuk a botanikai sajátosságaikat és szárított alapanyagukat, finom illatuk pedig egész látogatásunk alatt elkísér bennünket.

Betekintést nyerünk továbbá a speciális feldolgozási technológiák titkaiba is, valamint érdekességeket tudhatunk meg a pannonhalmi szerzetesi gyógyászati hagyományokról is. A gyógynövények világa mellett megismerhetjük a parfüméria alapjait is, olyan hagyományos illatokról tanulhatunk, mint az ámbra vagy a pacsuli. A múzeumban interaktív módokon tesztelhetjük tudásunkat, és biztosak lehetünk benne, hogy a látogatás végén mindent tudni fogunk a levenduláról, az első magyar parfümről és a kozmetikumkészítés titkairól is.