A nyár hamisítatlan íze egyenesen a kertből!

Mi a különbség a szamóca és az eper között? Cikkünkből kiderül!

Ha létezik igazán nyári pillanat, amelyet szinte mindenki fel tud magában idézni, az nagy eséllyel az a pillanat lesz, amikor a tűző napsütésben beleharap egy ínycsiklandó, piros és zamatos szamócába. Bizony, már a gondolattól is össze fut a nyál az ember szájában! Ha pedig szeretnénk mindezt a saját kertünkben vagy teraszunkon élvezni úgy, hogy közben nem kell sorban állni egy üzletben vagy a közeli zöldségesnél, akkor érdemes elgondolkozni az eper palánta ültetésén.

Mi a különbség a szamóca és az eper között?

Nagyon fontos kérdés, ám a válasz igen egyszerű rá, ugyanis semmi különbség nincs a két gyümölcs között. Az eper elnevezés ugyanis annak idején tévesen ragadt meg a köznyelvben és máig nagyon sokan nevezik így a helyesen szamóca névre hallgató gyümölcsöt. Így akár földiepret, akár szamócát szeretne vásárolni, ugyanazt kapja majd. Azonban azt fontos tudni, hogy igen sokféle típusa létezik ezeknek a gyümölcsöknek. Alapvetően megkülönböztetünk korai, középkorai és későn érő eperfajtákat, de ezeket belül is számtalan eltérő fajta elérhető. Van közöttük folytontermő, csüngő, apróbb és nagyobb gyümölcsöket nevelő típus, de olyan is, amely esetében egy-egy bokor közel 1,2 kg termést is hozhat megfelelő gondozás mellett.

Kezdők is bátran belevághatnak, akár egy lakásban is!

Mivel ezeknek a palántáknak nincs különösebb gondozási igényük, az is bátran belevághat az ültetésbe, akinek egyébként minimális tapasztalata van a kertészkedés terén vagy éppen soha nem foglalkozott ilyen jellegű tevékenységgel korábban. Valójában ha az ültetés során odafigyel minden fontos előírásra és mindent a javaslatoknak megfelelően végez, később az öntözésen kívül csak a szüret idején lesz komolyabb feladata ezekkel a növényekkel.

Akár lakásban is termesztheti!

A helyzet az, hogy még csak kertre sincs feltétlenül szükség ahhoz, hogy szamócát termelhessen . Ugyanis egy lakás erkélyén vagy teraszán dézsában vagy ládában is nevelheti a eperpalántát, így egy nagyváros közepén is élvezhetjük a saját kezűleg termesztett gyümölcsök ízét. A megfelelő ültetésre és az ideális vízellátásra azonban ebben az esetben is figyelni kell. Ám e növények gazdagon meghálálják a legkisebb odafigyelést is.

Milyen jótékony hatásai vannak a szervezetre?

A szamócának az ízén kívül számos más előnye is van, ugyanis számos jótékony hatása van a szervezetre. Egyrészt nagyon magas C – vitamin tartalommal rendelkezik, amely annyira igaz, hogy azzal, ha elfogyaszt 15 dkg friss szamócát, már fedezi is a napi C – vitamin szükségletét. Emellett A-, E-, K- és B-vitaminokban is gazdag, vagyis érdemes minél gyakrabban falatozni belőle. Mindezeken felül erősíti az immunrendszert, antioxidáns tartalmának köszönhetően jótékony hatással van a szemekre, de vérnyomás – és gyulladáscsökkentő hatása miatt is sokan szeretik.

Számos módon felhasználható

Természetesen nem kérdés, hogy isteni érzés a friss szamócát önmagába is elfogyasztani, nem mehetünk el azonban szó nélkül amellett, hogy számos egyéb felhasználási módja is létezik, amelyek nyomán finomabbnál finomabb étkek kerülhetnek az asztalra. Elkeverhetjük natúr joghurttal, készíthetünk belőle turmixot, de remek leves alapanyag és a sütemények ízesítéséhez sem utolsó. Emellett főzhetünk belőle lekvárt, eltehetjük befőttként vagy akár le is fagyaszthatjuk a szemeket, így télen is élvezhetjük a semmihez sem hasonlítható ízeket. Vagyis a palánták ültetésével valódi kulináris élmények előtt is kitárulnak a kapuk.

Érdemes megbízható helyről vásárolni!

Annak érdekében, hogy valóban sikeres legyen az ültetés és minél hamarabb szüretelhessen a piros, zamatos gyümölcsökből a saját kertjében, mindenképpen érdemes a palántákat megbízható helyről beszerezni. Ilyen például Megyeri Szabolcs online kertészete is, ahol az eper palánták között ide kattintva nézhet szét. Így biztos lehet abban, hogy a megfelelő gondoskodás mellett hamarosan szüretelhet is az ínycsiklandó gyümölcsökből.