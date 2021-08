A nélkülözhetetlen tréningruha – hogyan viselje egy stílusos férfi?

A tréningruha műfaja közel sem egy osztatlan és egységes divatirányzat, nem robbant be univerzálisan a köztudatba. Örökre vita tárgya, és a legnagyobb stílusdiktátorok sincsenek közös nevezőn abban, hogyan és milyen határok között lehet kifinomultan és ízlésesen viselni ezt a polarizált kétrészes ruhát. Azonban bármilyen meglepő, egy dologban minden mágus egyetért: nem a kanapén a helye. Ehelyett meglehetősen populáris darab lett a casual lazább világában. De hogyan kell hordani? Van pár kulcsfontosságú szabály arra vonatkozóan, hogyan viselje egy szofisztikált férfi ezt az alapvetően sportos mezt elegánsan, felnőtt módjára, hogy egy kicsit se tűnjön úgy, mintha most jött volna ki az edzőteremből.

Viseld rendesen!

A tréningruhákkal az a helyzet, hogy az az általuk aposztrofált stílus minden másnál jobban függ attól, hogyan viseled. Felveheted akár a legdrágább modellt, ha elköveted az alábbiakban vázolt, alapvető bűnök bármelyikét is, sosem fogod elérni az influenszerektől ellesett irigyelt hatást. Például a legrövidebb út ahhoz, hogy egy maffiózónak tűnj, és persze a legcsekélyebb mértékben sem jó értelemben véve, ha véletlenül izomtrikóval párosítod. Amint a mellkasod egy kicsit is jobban látható, mint kéne, jegyezd meg, hogy átestél a ló túloldalára, és már nem a sikkesek táborát erősíted. A legbiztonságosabb megoldás az, ha fekete vagy fehér színű pólót veszel fel alá, bár, ha egyszínű a tréningszerkód, akkor érdemes kipróbálni hozzá egy színben és kivitelben illeszkedő mintás felsőt is. Hasonlóképpen egy másik kardinális kérdéskör, ha trendi szeretnél maradni: el kell találnod a kényelmes testhezállás nívóját is, és be kell navigálnod a laza és túlzottan feszes közé, követnie kell a test általános sziluettjét, anélkül, hogy bárhol is túl szorosan tapadna vagy lógna. Emellett a cél a kényelem és a mobilitás, ezért találd meg a megfelelő darabot, amely mindkettőt biztosítja. Ehhez van is egy tuti tippünk, mert a Bolf.hu ruházati webáruház szortimentjében számos férfi melegítőt találsz, csak klikk a linkre, és szemezgess kedvedre!

A cipőre is fordíts gondot!

Minden azon múlik, hogy mennyire szeretnéd meghúzni a végső outfitet. A cipő lehetőséget biztosít arra, hogy még egy extra löketet adjon a megjelenésednek. Egy visszafogott, utcai elegánsabb attitűdhöz gondoskodnod kell a finis kiegyensúlyozottságáról. Ilyenkor válassz egy olyan klasszikus edzőcipőt, mint például az Adidas Stan Smith, amely a városi esztétika irányát erősíti. Kitűnően illeszkedik az alul passzés sportos nacikhoz, viszont ne feledkezz meg a zokni kérdéséről sem! Nincs rosszabb annál, mint amikor a sportcipő és a passzé között kibuggyan egy vastag, fehér sportzokni, kerüld az ilyen hatalmas bakikat, és priorizáld a cipő felső részével egybeeső magasságot. Ez a módi egy könnyedebb összképet biztosít egy sportos megjelenéshez, amihez kiegészítőként csupán egy klasszikus napszemüveg dukál.