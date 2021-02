A negyvenhetedik év után húzza le a rolót a legendás győri cipőkellékes üzlet

Az üzlet valójában nem is 47 éves, hanem régebbi, legalább még húsz évet számlál vissza az időben. A győriek tudták: ha cipő- vagy táskakellék kell, a Horváth házaspárnál megtalálják. Zárásukkal egy világ is eltűnik, ahol a vevőt barátként köszöntötték, számon tartották, ahol megbízható árut kapott az ember egyetlen helyen. Mára más lett a világ, van, hogy üres a belváros, ha pedig üres, vevő sincs.

Végigfutott a városon a hír: bezár a Kisfaludy utcai cipő- és táskakellékes Győrben. Amikor Horváth Ferenc és felesége először fordította el a zárva táblát a nyitva oldalra, még nem létezett internet, mobiltelefon, Európai Unió és az Ikarus a világ negyedik legnagyobb autóbuszgyára volt. Azóta a negyvenhetedik év pereg le a naptárban, a házaspár pedig hamarosan végleg lehúzza a rolót üzletén.

– A zárás hallatán nagyon megijedtek az emberek, mióta közöltük, csúcsforgalmunk van, mindenki igyekszik betankolni. Mi lesz most velünk? – mondják a betérők. Nagyon aranyosak, volt, aki marcipánszíveket hozott nekünk – árulta el nekünk a búcsúzó tulajdonosok egyike, Horváth Ferencné.

Belépünk a Kisfaludy utcai parányi boltba, a tulajdonosok mosolyogva fogadnak. A polcokon ezernyi doboz, bennük ezernyi termék: cipő- és táskakellékek, cipzárak, karabinerek, zárak, cérnák, saroktágítók, harántemelők, bőr- és cipőápoló festékek. Minden, ami ruhához, táskához kell. Megtudom: 1300–1400-féle terméket árultak.

Nem sikerült átadni

– Az elmúlt években folyamatosan csökkent a forgalmunk. Kedden hatvanhat vevőnk volt, de ez a hír okozta pánik következménye. Nem sikerült átadni a boltot senkinek, a gyerekeink mással foglalkoznak. Idegenek próbálkoztak, de túl bonyolult a rengeteg apróság összegyűjtése. Megesett, hogy a férjem tizenhat különböző készítőtől szerezte be az árut Budapestről – ragadja magához a szót Horváth Ferencné. Ezek az egykori készítők ugyancsak az emlékezésbe halványultak.

Harmincöt perc a sorban

A rendszerváltás előtt, a hetvenes-nyolcvanas években hiánycikknek számított Győrben, amit kínáltak. Mutatnak egy megsárgult újságlapot: G. Szabó Mária, a Kisalföld munkatársa írt jegyzetet arról, hogy 35 percet állt sorban, mire bejutott a híres-neves cipőkellékeshez.

– Reggel már az utcán toporogva vártak minket a vásárlók. A győriek tudták: ha cipő- vagy táskakellék kell, nálunk megtalálják. Tényleg mindenki ismert minket, és nemcsak idősek, a fiatalok is – teszi hozzá a feleség.

Nagyon sok apróságot kínáltak, akár húsz-harminc forintért, kevés haszonnal, ezekből sokat kell eladni, hogy egy családot eltartson az üzlet, a mai fiatalok nem biztos, hogy ebben látják a jövőt. A törzsvásárlók száma egyre fogyott, a rendszerváltás után, a kínai termékek beözönlésével, a multik megjelenésével szép lassan eltűntek a cipészek, a ruhadíszítők, a bőrdíszművesek. Más lett a világ, van, hogy üres a belváros, ha pedig üres, vevő sincs.

Az utolsók egyike

– Tíz éve már a nyugdíj mellett jártunk be. Hiányozni fog, de egy ideje már szoktatjuk magunkat és vásárlóinkat is a gondolathoz: csütörtökön és pénteken már zárva tartottunk. Az üzlet felett a fiunknak van lakása, a terv szerint pár hónapig ott árusítjuk ki a maradék árukészletet. Aztán jönnek a nyugodt évek, majd unokázunk – avat be Horváth Ferenc.

Zárásukkal egy világ is eltűnik, ahol a vevőt barátként köszöntötték, számon tartották, ahol megbízható árut kapott az ember egyetlen helyen. Alig maradt már a régi győri boltosokból.

Az üzlet valójában nem is 47 éves, hanem régebbi, legalább még húsz évet számlál vissza az időben. Korábban a férj keresztanyja is vitte vagy tíz évig még a Kazinczy utcában, kifejezetten cipőkellékekre specializálva. A pár akkor éppen egy éve ismerte egymást, majd 42 éve már házasként dolgoznak egymás mellett a szűk boltocskában. Mint mondják, náluk ebből sosem volt súrlódás.

Kilépünk az utcára, egy vevő integet a tulajoknak barátságosan. Lemegy a nap, zárnak. Minden reggel 8-ra a Kisfaludy utcába érkeztek Szabadhegyről, nyitottak és beálltak a pult mögé. Pár hét, és ennek vége: egy délután, a nap végén elfordítják a zárva táblát és az soha nem fordul már vissza.