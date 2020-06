A nagykanizsai Csónakázó-tó

Kerékpárutak, játszótér, tornapálya és kilátó – csak néhány elem azok közül, amik kedvelt kirándulóhellyé teszik a nagykanizsai Csónakázó-tavat és környékét.

A város zajától távoli, tiszta levegőjű Csónakázó-tavat a Bakónaki- és a Látóhegyi-patak táplálja, s ötszáz hektáron elterülő parkerdő öleli. Kanizsa ékköve mára igazi pihenőövezetté alakult: nyáron horgászok népesítik be a partját, fagyok idején pedig korcsolyázni is lehet a hátán.

Biciklisparadicsom

Izgalmas lehetőségek várnak itt a kerékpárosokra, köszönhetően az XCO mountain bike nemzetközi versenypályának és kerékpárközpontnak. A kerékpárutak mellett a KanizsaBike közösségi kerékpárrendszer is kiépült. A városból kiindulva mintegy 300 kilométernyi kerékpárútvonalat jelöltek ki információs táblákkal, a tó körül pedig nemrég közel 4,5 kilométer kerékpározásra és futásra is alkalmas sétányt és trekking biciklis pályát avattak. Ehhez kapcsolódva pihenők, asztalok és tűzrakó helyek létesültek, a kínálatot pedig szervizpont teszi teljessé. Most a belvárosi Erzsébet térről biciklivel biztonságosan kijuthatunk a tóhoz, ahol csónakázni is lehet. A sportosabb látogatók vízibiciklit kölcsönözhetnek, a gyerekek pedig a város legnagyobb játszóterén kapcsolódhatnak ki.

Ha az erdőben tennénk kellemes sétát, érdemes felkeresni az 1400 méter hosszú Madárerdő tanösvényt, melynek információs táblái bemutatják a környékre jellemző madárfajokat, azok különleges szokásait, meglepő tulajdonságait.

Fúrótoronyból kilátó

A tó keleti felén felállított kilátó, a Dunántúli Kőolajipari Gépgyár leselejtezett fúrótornya a Csónakázó-tó környékének látványossága volt hosszú évtizedekig. Idővel azonban az állapota leromlott, de az objektumot egy évtized elteltével a Zalaerdő Zrt. újította fel nemrég.

A Csónakázó-tavi kilátó – az ország egyik legmagasabbja – súlya 100 tonna, a fémből és üvegből készült mű teljes magassága 48 méter. Két kilátószint található rajta, az egyik 28, a másik 43 méter magasan, utóbbihoz 230 lépcsőfokot kell leküzdeniük a látogatóknak. Éjszakai megvilágítását reflektorok és LED-fénysorok biztosítják.