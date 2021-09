A mézeshetek után sem pihen a győri énekesnő, Dallos Bogi

Az elmúlt időszakban többször is koncertezett szülővárosa közelében Puskás-Dallos Bogi győri születésű énekesnő. Nemrég Csornán hallhatta a közönség, egy hete pedig a Szent­iváni Szüreti Fesztiválon lépett fel. Ennek apropóján beszélgettünk múltról, jelenről, jövőről.

– Mi az, amit ennek a városnak köszönhet? Milyen útravalót kapott Győrtől?

– Nagyon fontos értékeket hozok egyrészt a családomból, másrészt pedig abból a színes kulturális közegből, ami itt körülvett. A szüleim egészen gyerekkoromtól kezdve elvittek a Győri Nemzeti Színház elő­adásaira. Legalább tizenötször láttam a Hotel Mentolt, a Hairt, a Chicagót, az összes musicalt, amit akkoriban műsorra tűztek. De nem maradhattak ki a Győri Balett bemutatói sem, és rendszeresen ellátogattam a Mediawave Fesztiválra vagy a Rómer-ház koncertjeire is. Biztos vagyok benne, hogy ez a rengeteg élmény, amit átélhettem, előnyömre vált, és a mai napig táplálkozom azokból a színházi vagy zenei élményekből, amiket gyerekkoromban kaptam. Ezeken túl zeneileg is nagyon fontos szerepet játszik Győr az életemben, hiszen 14 éves koromban a Győri Nemzeti Színház énekmesterétől, Schwimmer Jánostól kezdtem tanulni. Ő az, aki nagyon nagy segítségemre volt a hangképzésben.

– Mennyire gyakran látogat haza? Utoljára mikor járt Győrben?

– Nagyon gyakran, hetente, kéthetente biztosan megyünk haza. A pandémia idején egy hosszabb időre oda is költöztünk. Legutóbb az esküvőnk miatt voltunk otthon.

– Már nem csak családi szálak kötik Győrhöz. Áprilisban lettek társtulajdonosai egy bárnak, amibe nagy tervekkel vágtak bele. Amellett, hogy céljuk egy új találkozási pont létrehozása a városban, a fenntarthatóságot állították a középpontba. Eddig mik a tapasztalataik? Mennyire sikerült a kitűzött célokat elérni?

– Ebbe a vállalkozásba egy olyan időszakban vágtunk bele, amikor kevesebb lehetőség volt a fellépésekre, és úgy gondoltuk, hogy a kreatív energiáinkat valami új, izgalmas dologra fordítanánk. Az utóbbi időben sajnos kevesebbet tudtunk a Bradyvel foglalkozni, hiszen újra tudtunk koncertezni. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatos ötleteinket be tudtuk vinni a vállalkozásba. Sikerült helyi termelőkkel leszerződnünk, akiktől a felhasznált alapanyagok egy részét szerezzük be. Állatbaráttá alakult a hely, egy kis kutyasarok várja a kedvenceket, a kínálatba pedig vegán ételek és italok is bekerültek.

Százezer ember előtt

– Többször is fellépett a térségben. Melyik a legemlékezetesebb fellépése?

– Nagyon meghatározó Győrhöz köthető élmény számomra, hogy 2014-ben, a pályám elején a Neoton előtt állhattam színpadra a nyárnyitón. Fantasztikus élmény volt a több tízezres tömeg előtt énekelni. Nagyon színvonalas esemény, és fantasztikus érzés volt, hogy részese lehettem 2019 szeptemberében annak a közös koncertnek, amit a Győri Filharmonikus Zenekarral és Freddie-vel (a szintén győri Fehérvári Gábor Alfréd – a szerk.) adhattunk az Audi-arénában. De ezek mellett a nagyszabású produkciók mellett ugyan­olyan fontosak azok a fellépések, ahol közelről találkozhatok a közönséggel.

Hazai pályán

– Prioritást élveznek a helyi felkérések?

– Ugyan mindenütt csodálatos a közönség, de be kell vallanom, azért haza mindig kicsit más érzésekkel megyek zenélni. Most a legutóbbi csornai vagy szentiváni koncerten is nagyon jó érzés volt, hogy ennyien ott voltak, és oda is jöttek hozzám. Rengeteg szeretetet kaptunk a zenekarral.

– Legfrissebb videóklipje szeptember 10-én debütált, nagylemezt viszont utoljára 2017-ben adott ki. Készül esetleg egy új album?

– A zenekarommal dolgozunk az új albumon. Tavaly egy ötdalos EP-t adtunk ki. A mai világban nem egyszerű mindig nagylemez-koncepciókban gondolkodni. Számomra fontos, hogy valamilyen egységet kapjon a zenei anyag. Most éreztem úgy, hogy ismét van annyi összefüggés a dalok között, hogy ezeket érdemes lemezként kiadni.

Szerelem és más

– Milyen hangulat határozza meg ezeket a dalokat? Érezhető lesz benne, hogy egy új korszak kezdődött az életében?

– Nem mindig az aktuális élethelyzetre reflektálnak a dalok. Még bőven az esküvő előtti alkotói időszakban, december és február között készítettük el a lemez nagy részét. Természetesen vannak és lesznek is szerelmes dalok, illetve olyanok, amelyek ezt az időszakot ölelik át, de vannak olyanok is, amik teljesen elrugaszkodnak ettől a témától. Nagyon bekorlátozná a művészi szabadságomat, ha innentől kezdve csak a szerelemről írhatnék. Ilyen a legfrissebb dalom is, ami nem egy harmonikus élethelyzetről szól. A közönség érteni fogja szerintem az üzenetét. Bízom benne, hogy amikor megjelenik egy olyan dal tőlem, ami nem a szerelemről szól, akkor nem arra gondolnak, hogy az az éppen aktuális életemről szól, és nem feltételezik, hogy valami nincs rendben a magán­életünkben.

– A lemez mellett milyen tervei vannak erre az évre?

– Sok-sok koncert. Most szeptemberben is minden hétvégén fellépünk valahol a zenekarral, ami mellett azért még dolgoznunk kell a készülő lemezen is, ami terveink szerint április, május környékén jelenik majd meg. Emellett sok forgatás is vár ránk, mert szeretnénk durván másfél havonta egy-egy új klipet is megjelentetni. Ezzel most sok munka lesz. De szeretnék majd hasonló beszélgetős műsort is csinálni, mint amilyen a „7kornálam” volt.

Felelős szerepvállalás

– Rengeteget segít gyerekeknek és állatoknak, és ebben is van győri kapcsolat, hiszen a Győri Állatmenhely is kapott már önöktől adományt.

– Nagyon sok közös ügyet találtunk Petivel (Puskás Péter – a szerk), amelyekről azt gondolom, hogy továbbra is az életünk részei maradnak. Két egyesületünk is van: a Woodapest Egyesülettel azért dolgozunk, hogy Budapest minél zöldebb legyen. A Füri Zenetér Egyesület pedig sporteszközökkel, hangszerekkel segíti azokat a közösségeket, ahol igény van a közös zenélésre, de nincs rá kellő fedezet. Ingyenes kórusfoglalkozásokat tartottunk Budapesten, ahol egy énektanárral popdalokat tanulhattak meg a gyerekek. A Covid miatt ez sajnos kicsit háttérbe szorult, de bízunk benne, hogy hamarosan ezt is folytathatjuk. Ugyanígy fontos közös missziónk az állatmentés is. Tervezzük, hogy a közeljövőben mi is örökbe fogadjunk egy kutyát egy állatmenhelyről. Ezzel is szeretnénk felhívni a figyelmet a felelős állattartás fontosságára vagy akár az ivartalanításra. Azért is, mert sajnos azt is láttuk, hogy a szaporítók – és hangsúlyozottan nem az állattenyésztők – milyen borzalmas körülmények között tartják az állatokat.

– Legutóbb azonban nem ezekkel, hanem az esküvőjükkel kerültek be a hírekbe. Arról viszont már kevésbé lehetett hallani, hogy ezzel kapcsolatban is hű maradt Győrhöz.

– Ugyan a nagy lagzi nem Győrben volt, de a hivatalos házasságkötést a győri anyakönyvi hivatalban tartottuk augusztus 23-án. Szerettük volna, hogy ennek az életünket meghatározó eseménynek legyen egy Győrhöz köthető része is. Sokat beszélgettünk Petivel arról, hogy milyennek is képzeljük a nagy napunkat. Fontos volt a nagy buli, de az is, hogy megélhessük az intimitását is a házasságkötésünknek. Ezért döntöttünk úgy, hogy mindössze a két tanúnk társaságában házasodunk össze. Ezután már férj és feleségként vacsoráztunk a szülőkkel és nagyszülőkkel. Tökéletes volt.

Büszkén viseli a nevét

– Az esküvőt követően szinte felrobbant az internet, mindenki azzal foglalkozott, hogy felvették egymás nevét. Bár nem volt példa nélküli, de mégis nagyon sokakat foglalkoztatott ez a döntés. Ráadásul ezzel lett hivatalosan is Dallos.

– Nyers Boglárkaként születtem, amire nagyon büszke vagyok, mint ahogy arra is, hogy a szüleim a mai napig nagy boldogságban élnek. A Dallos az anyukám vezetékneve. Amikor tiniként elkezdtem énekelni, úgy gondoltam, hogy ez egy jó művésznév lehetne, ezért kezdtem el azt használni a Nyers helyett. Apukám is megértette és elfogadta ezt a döntést. Soha nem volt benne emiatt semmilyen tüske. Hivatalosan soha nem voltam Dallos Boglárka. Már korábban is beszélgettünk a – most már – férjemmel, Petivel arról, hogy ki milyen nevet választ, amikor megházasodik, és már akkor felmerült, hogy ha egyszer összekötjük hivatalosan is az életünket, akkor ő szeretné felvenni az enyémet. Számomra nagyon megható volt ez a gondolat, neki pedig ez teljesen magától értetődő. Mivel Magyarországon engem Dallosként ismernek, így született meg az a döntés, hogy akkor mindketten viseljük a Puskás-Dallos nevet. Most viszont, hogy ez ekkora hírverést kapott, kíváncsian várom, hogy mennyire lesz elfogadott a jövőben, hány férfi fog úgy dönteni, hogy felveszi a felesége nevét. Meglátjuk.