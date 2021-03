A legkedvezőbb banki megoldások

Ma már a folyószámla a mindennapjaink része, hiszen jellemzően arra érkezik a jövedelmünk. Ez jelenthet fizetést, nyugdíjat, de akár ösztöndíjat is, ezért a számlanyitást nem elég akkor megejteni, ha munkába állsz, érdemes már jóval előtte, középiskolásként, de legkésőbb egyetemistaként bankszámlát nyitni.

A bankszámlát a napi pénzügyeink lebonyolításához használjuk, és számos előnye van. Így például az, hogy biztonságos, és az azonnali átutalásnak köszönhetően gyors is, így gyakorlatilag bárhol, bármikor fizethetünk utalással vagy a folyószámlához tartozó bankkártyával. Ennek köszönhetően készpénzmentesen intézhetjük az ügyeinket a nap 24 órájában.

A folyószámla mellé továbbá igényelhetünk olyan praktikus kiegészítőket, amelyek még kényelmesebbé teszik a használatát, valamint még inkább megkönnyítik a hétköznapokat. Ilyen például a már említett bankkártya, illetve a hitelkártya és folyószámlahitel is, de a paypass fizetési rendszer is, amely ma már okostelefonon is elérhető.

A folyószámlanyitás feltételei és a szükséges dokumentumok

A számlanyitás alapvető feltétele az, hogy a bank be tudja azonosítani a leendő számlatulajdonos személyazonosságát. Ezért ehhez minden esetben szükség van valamilyen fényképes igazolványra – ez lehet személyi igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély -, valamint a lakcímkártyára. Abban az esetben, ha értékpapírszámlát is szeretnél nyitni, az adóazonosító jeled is kelleni fog. Ha pedig valamilyen kedvezményes csomagot veszel igénybe (pl. diák vagy nyugdíjas), akkor kell a kedvezményre való jogosultságot igazoló irat is.

A számlanyitás feltétele tehát a személyazonosság igazolása, valamint az aláírásminta megadása. Egyéb előírás az esetek többségében nincs – kivéve azokat a számlákat, amelyek jövedelem-jóváíráshoz kötöttek –, azonban azt érdemes tudnod, hogy a banknak nincs számlanyitási kötelezettsége, ezért abban az esetben, ha bármilyen gyanús körülményt észlel, elutasítja a számlanyitási kérelmet. Természetesen ez nagyon ritkán fordul elő.

Az online számlanyitás lépései

Korábban a számlanyitáshoz mindenképp személyesen kellett felkeresni az adott pénzintézetet, azonban a digitális technológia fejlődésének köszönhetően ma már a folyamat teljes egészében megoldható online is. Az online számlanyitás legelső lépéseként válaszd ki a számodra legszimpatikusabb és legideálisabb bankszámlacsomagot.

Ezután igényeld az adott számlacsomagot. Ez kb. 5-10 percet vesz igénybe, és csupán a személyes adataidat kell megadnod. Ezt követően dönthetsz úgy, hogy a folyamatot online viszed végig, azaz a szerződéskötést is online szeretnéd, vagy úgy is, hogy a szerződés aláírására bemész személyesen a bankfiókba. Ez esetben telefonon keresni fognak, és időpontot egyeztetnek veled a szerződéskötésre, és akkor a bankkártyádat is átveheted.

Ha viszont úgy döntesz, hogy a szerződés aláírása miatt sem szeretnél bemenni a bankba személyesen, lehetőséged van arra, hogy videóhívásban kösd meg a szerződést. Ekkor a bank egyik munkatársa videóhívásban azonosítja a személyazonosságodat, így emiatt nem szükséges befáradnod a bankba. Fontos azonban, hogy videóhívásban történt azonosítás esetén a bankkártyádat kizárólag postai úton veheted át.

Miért előnyös az online számlanyitás?

Az online számlanyitásnak számos előnye van. Nagyon gyors és kényelmes, hiszen otthonról, akár 20 perc alatt elintézheted, az újonnan nyitott számlát pedig azonnal használhatod. Nem kell emiatt felkeresned egyetlen bankfiókot sem, így jelen helyzetben is biztonságosan tudod intézni az ügyeidet. Emellett online számlanyitásra nem csupán a bankfiók nyitvatartási idejében van lehetőséged, hanem azon túl is, így valóban akkor nyithatsz számlát, amikor neked a legalkalmasabb.

A felmerülő költségek

Magának a bankszámlanyitásnak nincs díja, azonban a folyószámla-vezetésnek már van, ahogyan az egyes tranzakcióknak és a bankkártyának is. Éppen ezért érdemes a bankok ajánlatait alaposan átnézni, mert több ezer forintot is spórolhatsz egy jól megválasztott bankszámlával. Számos banknál van lehetőség díjmentes számlavezetésre, ha a havi jóváírások elérnek egy meghatározott összeget a számládon, valamint az online bankolást is kedvezményekkel támogatják a pénzintézetek, így emiatt is érdemes azt választani.

Ma már a mindennapok elképzelhetetlenek folyószámla nélkül, és ezt a bankok is jól tudják, ezért számtalan ajánlat közül választhatsz. Számlanyitáskor azonban minden esetben az egyedi igényeidet vedd figyelembe. Gondold át, hogy mire szeretnéd használni a számlát, milyen forgalmat fogsz bonyolítani, szükséged lesz-e készpénzre, vagy inkább csak online, illetve bankkártyával fogod használni. Érdemes azt is végiggondolni, hogy tudod-e vállalni, hogy havonta egy meghatározott összeg érkezzen a számládra, vagy, hogy szükséged van-e kiegészítő szolgáltatásokra.

Minden esetben ezeket szem előtt tartva válaszd ki a számodra legalkalmasabb folyószámlát, hogy valóban kényelmesen és költséghatékonyan tudd a pénzügyeidet kezelni.

