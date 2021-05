A koronavírus elleni harc ihlette a soproni zenekar legújabb dalának megszületését

A soproni Plasticocean zenekar az Adj levegőt című dallal dolgozta fel, hogy jelenleg min megy keresztül a világ a járvány miatt. A szám az egészségügyi dolgozók mellett egy jó barátjuknak is szól, aki több mint 100 nap mélyaltatás után győzte le a vírust.

A soproni zenekar tagjainak egy közeli barátja fertőződött meg a koronavírussal. Intenzív osztályra került, ahol különböző gépek mellett az egészségügyi személyzet is napról napra küzdött az életben maradásáért. Az énekes, Pap Gergő „Geo” emiatt döntött úgy, hogy megpróbálja szavakba önteni a leírhatatlant és dalba az érzéseit. A dal elmeséli a barátjuk harcát a vírus ellen, de a tiszteletüket is kifejezi az egészségügyi dolgozók munkájáért. Ugyanakkor a dal az alkotók bezártságáról és azok lelki űréről is szól.

– Az elmúlt időszak eszméletlenül nehéz volt mindenkinek. Ép ésszel fel sem fogható az, ami körülöttünk zajlik most, főleg, ha arra gondolunk, hányan veszítették el a megélhetésüket, családtagjaikat, barátaikat. Mindenképp szerettük volna feldolgozni a témát, viszont azt sosem gondoltuk volna, hogy ilyen közelről is érinteni fog minket – kezdtek bele a Plasticocean tagjai, akik azt is elárulták, hogy a szám megszületése előtt éppen egy új dalon dolgoztak, amire még nem volt dalszöveg.

– A napok csak teltek-múltak és követték egymást a hullámvölgyek, sokszor az orvosok nem sok reményt jósoltak a barátunknak és az ő családjának. A szöveg ezt a kilátástalanságot próbálja átadni, és hogy a barátunk milyen fájdalmakat élhetett át még a rengeteg fájdalomcsillapító ellenére is. Tudtuk, hogy a dal témáját csak úgy dolgozhatjuk fel méltó módon, ha készítünk egy videoklipet is. Olyan művészt szerettünk volna felkérni rá, aki más szemszögből tudja megeleveníteni az érzelmeket, és ezt Horváth Renáta táncos-koreográfus személyében találtuk meg – tették hozzá.

A Plasticocean formációt Pap Gergő énekes, Cihlár Helmut és Pilló Péter gitárosok, Csordás Bálint basszusgitáros, valamint Kocsis Dániel dobos alkotja. Beszámoltak arról is, hogy a felvételek közben felmerült bennük a gondolat, hogy az élethez milyen fontos egy-egy lélegzet vagy testük, szerveik működése. Barátjuk több mint száz mélyaltatásban töltött és gépekre kötött nap után legyőzte a vírust és jelenleg a felépülés útján halad. Hihetetlen történetével ugyanakkor új reményt adhat sokaknak, hogy bármilyen mélyen vannak a halál torkában, soha nem szabad feladni. Az élni akarás minden nehézséget legyőzhet, még ha adott pillanatban reménytelennek is tűnik.