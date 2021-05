A kis győri csöppség, Amelita nem adja fel a harcot

Vírusos gerincvelőgyulladás következtében tavalyelőtt nyaktól lefelé teljesen lebénult a két és féléves Amelita Zoé. A győri kislány olvasóink támogatásával kéthetes intenzív terápiával folytathatja a hosszú és küzdelmes rehabilitációt.

– Alsó légúti megbetegedésnek indult, és már úgy tűnt, hogy meggyógyul, amikor hirtelen rosszabbra fordult Amelita Zoé állapota. A győri kórházba került, rögtön az intenzív osztályra – mondja a Kisalföldnek Kuti Eszter.

Az eleven, csupa mosoly kislánya testét vírusos gerincvelő-gyulladás támadta meg 2019 szeptemberében. Először ülni nem tudott és a bal kezét használni, másnap nyaktól lefelé lebénult. Továbbküldték őket Budapestre.

– Ott nyolc hetet töltöttünk kórházban, abból hármat az intenzíven. A nyakába vezettek egy branült, azon keresztül cserélték a vérét, gyógyszereket, plazmát kapott. Aztán átkerültünk a Bethesda Gyermekkórházba, ott kezdődött meg a rehabilitáció – folytatja az édesanya és fényképeket vesz elő. Mind a küzdelemről mesélnek, Amelita újratanult első lépéseiről, a leküzdött lépcsőfokokról, ahogy ismét képes megtartani egy kanalat.

A kislány bátyjára, Zalánra ezalatt édesapjuk, Takács Zoltán vigyázott. A kisfiú öt és fél éves, szülei vele is Budapestre járnak orvoshoz, gyenge a látása. Időbe telt, mire kiderült, az lett gyanús, hogy nem tart a többiekkel a játszótéren. A +9,5-es dioptriát +7-re sikerült csökkenteni, a cél a +4,5. Ahogy javul, a lencsét és a ragtapaszt a másik szemén rendszeresen cserélni kell, de a szemüveg sem mindig bírja tovább egy évnél, a szára kéthetente javításra szorul. Ez persze jó, mert azt jelenti, hogy a kisfiú bátran, magabiztosan mozog és a mászókától sem fél.

A szülők szeretettel és türelemmel nevelgetik a gyerekeket, tíz éve vannak együtt. Épp az esküvőt és a közös otthont tervezgették, amikor Amelita megbetegedett. Azóta is az ő gyógyulása az első.

– Két hónap után azzal a feltétellel engedtek haza minket a kórházból, ha naponta biztosítani tudjuk a gyógytornát – mondja az édesanya. – Pár hónapig nem is volt gond, de aztán jött a Covid és leálltak a foglalkozások. Csak nyáron kezdhettük újra, azóta Amelita állapota látványosan javul. Emellett úszni is visszük, imádja a vizet, ügyes a medencében. A gyerekek társaságát sem kell nélkülöznie, járhat óvodába. Persze vigyáznia kell, mert a mozgása még bizonytalan, a bal karja válltól lefelé pedig nagyon gyenge, fogni is alig tud vele. Most még kendő tartja, hogy tehermentesítse az ízületeket, de hamarosan elhagyhatja, amint megérkezik a válltartó heveder Lengyelországból. Azt javasolták, vigyük el Szegedre, a Szent Vincent Rehabilitációs Központba. Robotterápia, ergoterápia, masszázs és egy sor más lehetőség adott, ami segítheti abban, hogy használni tudja az ujjait. Múlt héten voltunk Budapesten kontrollon, ott is biztattak bennünket, a pedagógiai szakszolgálat pedig, látva a javulást, megtoldotta egy foglalkozással a heti óvodai fejlesztést – sorolja az anyuka.

A kéthetes, intenzív terápia 490 ezer forintba kerül, az édesanyát és kislányát már júniusban tudnák fogadni. A költség – a folyamatos rehabilitáció és utazások mellett – meghaladja a család erejét, ezért döntött lapunk alapítványa, a Jóakarat hídja úgy, hogy olvasóink segítségével melléjük áll és 200 ezer forinttal támogatja a kezelést.