A kiindulópont: nem szabad félni!

Most már szinte minden a vírusról szól. Eltelt egy év, de nemhogy túl lennénk rajta, hanem egyre riasztóbb hírek érkeznek a médiából. Valószínűleg mindenkiben felmerül a kérdés, hogyan tudom megvédeni magam, hogy ne legyek beteg. A gyógynövényekkel és régi gyümölcsfajtákkal is foglalkozó dr. Pottyondy Ákost, a pannonhalmi Ürmös Porta gazdáját kérdeztük arról, mit tegyünk egészségünk megóvásáért, gyógyulásunkért.

– Mi a legfontosabb az egészségünk megőrzésében?

– Amikor a magunk jól-létéről, egész-ségéről beszélünk, akkor érdemes mindenekelőtt saját lehetőségeinket megkeresni. Bár a médiában csak az elmúlt közel egy évben kapott ekkora nyilvánosságot, nem árt tudni, hogy a koronavírus nagyon régóta együtt él az emberiséggel. Kulcskérdés, hogy milyen mértékben adjuk át magunkat a félelmeknek, különösen akkor, amikor napról napra szűkül be az életterünk. Egyre kevesebb a levegő, hogy szabadon lélegezzünk – az sem véletlen, hogy ez a vírus főleg légzőszervi problémákat okoz. A magyar nyelv betegségek terén is rendkívül kifejező: összeszorul a szívem, sárga az irigységtől… A félelem bizony tud mellkasszorító lenni, nem meglepő, hogy az akut szorongás előbb-utóbb könnyen légzőszervi tüneteket is okozhat. A legfontosabb tehát, hogy nem szabad félni! Ez a kiinduló pont. Nem kell beengedni azt az őrületet a fejünkbe, ami a média világából jön!

Ne veszítsük el józan paraszti eszünket. Teljesen normális, hogy az átlagember nehezen igazodik el a mostani történésekben, ami szorongással töltheti el. Ma már viszont minden adott ahhoz, hogy utánajárjunk a hozzánk eljutó információknak, és megtaláljuk azokat a megoldásokat, amik számunkra megnyugvást jelentenek. Ha valaki attól érzi magát biztonságban, hogy bezárkózik a lakásába, akkor tegye azt. Ha valaki az oltásban bízik, oltassa be magát, de azt is fogadjuk el, ha valaki nem a vakcinától várja a megoldást. Az a kérdés, hogy nekem mi ad nyugalmat, de ezt véletlenül se akarjuk mások számára is kizárólagos lehetőségként tálalni. Jókedv, belső nyugodtság és a másik ember elfogadása – ezeken ma jóval több múlik, mint gondolnánk!

– Azt látjuk, hogy vannak emberek, akiken úgy ment át a vírus, hogy észre sem vették, és vannak olyanok, aki meg belehaltak a szövődménybe. Mitől függ a betegség kimenetele?

– Hogy hogyan reagálunk egy vírussal való találkozásra, az nagyon nagy mértékben múlik saját fizikai-lelki-szellemi állapotunkon. Hogyha mindhárom téren jó karban tartjuk magunkat, akkor okkal bízhatunk benne, hogy kevésbé lesz problémás a találkozás. Ha legyengít a félelem, tele vagyok elfojtásokkal, ki nem mondott konfliktusokkal, vagy éppen fizikailag vagyok gyenge, akkor kapukat nyitok ahhoz, hogy komolyabb következményei legyenek a vírussal való találkozásnak.

– Milyen segítségeket vehetünk igénybe?

– Mindenek előtt az összes nehézség ellenére is próbáljunk jó érzéssel létezni a világban. Keressük meg a lehetőségét, hogy a mindenféle előírások betartása mellett is találkozni tudjunk barátainkkal, családtagjainkkal. Ne zárkózzunk magunkba! Sokat segíthet, ha a lezárások idején teremtünk egy saját időrendet, amit követni tudunk: váljon napi rutinná az immunerősítő gyógytea fogyasztása, a testedzés, vagy éppen a meditáció!

– Itt a tavasz, a megújulás ideje. Milyen segítséget találunk a természetben?

– A természet hihetetlen energiákkal van tele, a téli befelé figyelést követően az életről szól minden. Ez rengeteg erőt adhat az embereknek is. A legfrisseb, a legzöldebb, legharsogóbb gyógynövények mostanában bújnak elő. A fogyasztható rügyek és hajtások mind bennünket szolgálhatnak. Sokan ismerik például a medvehagymát, ami egy rendkívül jó immunerősítő gyógynövény. Főzeléknek, levesnek, frissen fogyasztva, vagy ecetes-tejfölös salátában is zseniálisan finom. Ha szedjük, figyeljünk oda, hogy ne keveredjen a közé egyéb, esetleg mérgező növény levele. Itt vannak aztán az ibolyák, nemsokára jönnek a friss, légút tisztító hatással bíró fenyőhajtások, de hajt már a menta, a kakukkfű, a borsikafű is. Az inkább oreganoként ismert szurokfű szintén a légutak gyógynövénye, míg a csalán friss hajtásait tisztítókúrákban is használhatjuk.

– Húsvét előtt vagyunk, a nagyböjti időszakban. Mit jelent a szervezetünknek a megtisztulás?

– Mindig volt ideje a tisztulásnak. A kisböjtnek is hívott advent, és a húsvét előtti nagyböjti időszak egyaránt az emberek befelé figyelését segítette. Nagyon fontos, hogy ezek a lelki, szellemi tartalmon keresztül a fizikai-testi síkon is tisztuláshoz vezetnek! A szervezetünkben lerakódott, nem odavaló dolgokat időnként jó kitakarítani.