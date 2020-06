A karantén idején volt idő takarításra szellemileg és fizikailag is

Kisebb-nagyobb válságokkal találkozunk életünk során. Szerencsére vannak olyan szakemberek, akik segíteni tudnak a megoldásukban.

A Győri Tréning csapata vezetői, értékesítési tréningeket, csapatépítést, szervezetfejlesztést végez Győrben. A tréningek személyes jelenléttel járnak, a karantén miatt azonban erre nem volt lehetőségük. Nem zártak azonban be. Nyitottak, mégpedig egy új kaput, amellyel saját tudásukkal a bajba jutott cégeknek szerettek volna segíteni. Március 23-ától a facebook oldalukra és a YuTube-ra Maradj talpon címmel kríziskezelő beszélgetéseket tettek fel. A videosorozat eddigi részeit több mint 1300-an látták már. A video anyag mellé fél órás ingyenes tanácsadást is felajánlottak.

Tréning a fejlődéshez

– Nem szerettünk volna tétlenül ülni mi sem, ráértünk videókat forgatni. Abból indultunk ki, hogy ha már megállt az élet, akkor most van arra idő, hogy a vállalkozások átgondolják a folyamataikat. Ezért indítottuk el azt a video sorozatot, ami egyrészt segít megérteni azt, hogy mi történik a változások során egy vállalatnál, illetve hogy hogyan lehet a folyamatokat úgy javítani, hogy ne kelljen leépíteni semmit, és mégis minden takarékosabb legyen. Ott spóroljunk időt, pénzt, energiát ahol érdemes, nem az emberen – mondta Daróczi Zoltán tréner, majd folytatta. – A mi szakmánkban is nagyon fontos a személyes jelenlét. Talán ezért sincsenek a vezetőképzés, csapatépítés témakörben az interneten fellelhető videók, így hiánypótló szerepe is van az általunk elkészített sorozatnak. Az elkészítéshez az is hozzájárult, hogy már egy éve megvolt a koncepciónk arra, hogy ezt szeretnénk megcsinálni, de eddig nem volt időnk rá. A 2008-as válságkor kétféleképpen reagáltak a cégek. Az egyik a létszám leépítés volt, a másik pedig, hogy voltak olyan cégvezetők, akik ebben az időszakban elkezdtek tréningre járni, szervezetet átalakítani. Azok az ügyvezetők, akik akkor részt vettek vezetőképzéseken sikeresen tudtak túljutni a válságon.

Új utakon

Vajon a tanácsadó céget hogy érintette a karantén?

– Mi is ugyanabban a helyzetben voltunk, mint az összes többi vállalat. Jól tudjuk, hogy van egy gyászidőszak, van egy kétségbe esési időszak, amin végig kell menni, és utána fel kell állni, mert úgyis tovább megy az élet. Mi a videosorozat elkészítésével egy új utat találtunk magunknak. A cégvezetőket szeretnénk támogatni, segíteni ezekkel a videókkal, hogy a tudásunkkal, tapasztalatainkkal egy olyan irányvonalat mutassunk, amellyel egy stresszmentesebb, hatékonyabb vállalatvezetést és vállalatot tudnak létrehozni akár az emberi működés, akár a folyamataik területén. A video mellé a www.gyoritrening.hu honlapunkon is felajánlott ingyenes tanácsadást nagyon sokan vették igénybe – válaszolta Reinhardt Éva szervezetfejlesztő. – Sokszor hallottam, hogy nem érnek rá önmaguk fejlesztésére a vállalkozók, cégvezetők. Most volt idő a képzésre. Azt igyekeztünk tudatosítani, hogy most nincs kifogás, hiszen most ráérnek tanulni, ha újra indul a gazdaság, akkor ismét nem lesz idejük rá. De ha akkor úgy indulnak, hogy az elsajátított ismeretekkel az embereinek, a szervezetének egy új tudást tudtak adni, újragondolták a rendszert, akkor induláskor egy sokkal jobb vállalattal kezdhetik a munkát.

Prioritások átértékelése

Az újrakezdéshez Daróczi Zoltán a legfontosabb teendőnek az értékrendek újragondolását tartja. -Ha valamilyen értéknek tartott dolog veszélybe kerül, akkor kétféleképpen lehet nyerőként kijönni. Az egyik, hogy az ember megmenti azt az értéket, ami fontos, a másik pedig az, hogy az ember rájön, hogy nem tudja megmenteni, de rájön arra is, hogy tud nélküle is élni, vagy van helyette más. Megtanul az ember egyfajta rugalmasságot és ezáltal lesz kevésbé sebezhető, és nem azáltal, hogy bebiztosítja magának mindazt, amije van. Ez az egyik út. A másik út pedig az, hogy el tudok veszíteni valamit, mert van alternatívám arra az életre, amikor ez nem lesz. Például lehetett kerékpárral közlekedni, online bevásárolni, video konferenciát tartani. Vannak dolgok persze, amit nem lehet online megoldani. Mindenkinek vannak prioritásai. Amikor ezek lehetetlenné válnak, újra kell gondolni a fontossági sorrendet.

Képalá:

Fotó: Csapó Balázs Győr 05.27 16.10