A sáros útburkolat olyan, mintha havas lenne, csökken a gumiabroncsok tapadása

A kukorica betakarítása idején és utána ismét megnőtt a mezőgazdaságigép-forgalom az utakon. A szántóföldekről a közutakra hajtva a traktorokról lepotyogó és otthagyott sár komoly baleseteket okozhat. A szakértő szerint csak kicsivel veszélytelenebb a sáros úttest, mint a jeges. Nagy a gazdák felelőssége.

Törvény mondja ki, hogy a szilárd útburkolatra felhordott szennyeződést a gépjárművezetőnek le kell takarítania. Amennyiben ezt nem teszi meg, a rendőrség megbüntetheti, de ami még fontosabb: súlyos balesetet okozhat. Tartanak az őszi munkák a földeken, gyakran találkozhatunk az utakon traktorokkal, munkagépekkel. A gazdák többsége becsületesen eleget tesz a kötelezettségének és ha sarat hord fel a burkolatra, lesöpri azt. Mindig vannak azonban olyanok, akik nem törődnek ezzel.

„Megyénkben is minden évben történik olyan baleset, ami ehhez a jelenséghez köthető, sajnos idén is volt már hasonló” – kaptunk tájékoztatást a megyei rendőr-főkapitányságtól. „Ha a rendőr ilyen szabálysértést észlel, a gépjárművezetővel szemben szankcióval élhet. Figyelmeztet, helyszíni bírságot szab ki vagy szabálysértési feljelentést tesz” – tették hozzá.

Kulcsár Béla igazságügyi járműszakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a közlekedőknek is számítaniuk kell az utak szennyezettségére. A sáros úttest ugyanis rendkívül veszélyes helyzeteket teremt.

– Sáros burkolaton a tapadási tényező jelentősen lecsökken a gumiabroncs és az útfelület között. A sár olyan körülményeket teremt, mintha havon menne az autó és csak kicsivel veszélytelenebb, mint a jeges burkolat – részletezte Kulcsár Béla.

– Megelőzni a balesetet úgy lehet, ha számítunk a veszélyre. Tapasztalatom, hogy olyan szakaszokon is találkozunk sárfelhordással, amelyeken egyébként traktor nem is közlekedhet. Legutóbb a 85-ös főúton, Ikrénynél láttam ilyet. Óvatosan kell haladni, az útra figyelve, hogy kivédhessük a váratlan veszélyt. A sárossal egyébként egy szinten kezelem a hulló falevéllel borított burkolatot is.

Egyértelmű tehát, hogy ha nagy sebességgel közelítjük meg a veszélyes szakaszt, nem tudjuk a járművet irányítani és megtörténik a baleset.

Kulcsár Béla harmincnyolc éves szakértői munkája alatt többször is találkozott sárfelhordás miatti tragédiával.

„Halálos baleset is történhet, hiszen a sárfolton megcsúszva az autós áttérhet a bal oldali sávba és frontálisan ütközhet a szemből érkezővel. Óriási tehát a mezőgazdasági gépjárművet vezetők felelőssége is” – jegyezte meg a szakértő.

Kocsis Zoltán Csornán gazdálkodik, illetve feleségével mezőgazdasági tanácsadással, oktatással is foglalkoznak. Többek között „traktorosjogosítványt” is lehet szerezni vállalkozásukban. Ő azt mondja, mindig eleget tesz a kötelezettségének, de elismeri, vannak gazdatársak, akik nem figyelnek erre.

– Tanulóinknak is mindig hangsúlyozzuk, hogy az út takarítása hozzátartozik a járművezetéshez. Nem tehetjük meg, hogy másokat veszélybe sodrunk a hanyagságunkkal. Én úgy látom egyébként, hogy a Rábaközben, legalábbis Csorna környékén, ahol mi is gazdálkodunk, nincsenek komoly problémák és a kollégák többsége megtisztítja maga után az utat. Persze én is találkozom olyan esetekkel, amikor erre nem fordítanak kellő gondot – fogalmazott a Kisalföldnek Kocsis Zoltán.

Érdemes megfogadni a megyei rendőr-főkapitányság figyelmeztetését: amennyiben „a sarat szilárd burkolatú útra felhordó jármű vezetőjének kiléte egy utólagos balesetnél nem ismert, akkor mindent megteszünk annak érdekében, hogy felderítsük, ki a föld, illetve mezőgazdasági terület tulajdonosa, vagy ki végzett ott munkálatokat. Ezt követően a szabálysértőt felelősségre tudjuk vonni” – fogalmazott érdeklődésünkre a főkapitányság.