A hónap fogása – Nyereményeket hoztak a csodaszép halak

Júliusban indítottuk el „A hónap fogása” nyereményjátékunkat lapunk horgászoldalán. A szeptemberi forduló győzteseit nemrég díjaztuk a Kisalföld győri sajtóházában.

Az első helyezett Horváth Krisztián és lánya, Lara lett, akik egy dupla fogással neveztek be játékunkba. A második helyet csodaszép harcsájával Németh Bálint érdemelte ki, míg a harmadik helyen a kilencéves Pásztor Csongor végzett.

Bármennyire is magányos és csendes sport a horgászat, a szebbnél szebb halak megszákolásán kívül nincs is nagyobb öröm, mint megosztani másokkal legjobb pecástörténetünket és megmutatni másoknak legszebb fogásainkat. Ezzel a gondolattal indítottuk útjára júliusban nyereményjátékunkat, amelyben olvasóink értékes nyereményekért is megküzdhetnek.

A versenyhorgászat is szóba kerülhet

Szeptemberi fordulónkat is nagy érdeklődés övezte, első helyen zárt a szavazásos versenyben Horváth Krisztián és lánya, Horváth Lara. Mindketten egy-egy gyönyörű pontyot tehettek a pontymatracra.

– Egy páros fogással neveztünk be a versenybe, rendkívül boldogok vagyunk, hogy a mi fotónk tetszett a legjobban az embereknek. Állandó, kedvelt helyszínünk Pér, sokat horgászunk ott, és gyönyörű halakat fogtunk már az évek alatt. Bojlis horgászok vagyunk, Lara pontya 8 és fél kilogrammos volt, az enyém egy kicsit kisebb – mondta el lapunknak Horváth Krisztián.

– A természet, a kikapcsolódás és a halak szeretete, ami felbecsülhetetlen ebben a hobbiban. Fogtam már pontyot, csukát, harcsát, amurt, süllőt. Volt édesapámmal egy közös éjszakai horgászatunk, amit sosem felejtek el. Egy körülbelül 8 kilogrammos harcsát akasztottam, s miközben fárasztottam, a másik botunkon is hatalmas kapás volt. Azon egy 11 kg-os tőponty vette fel a csalit. A jövőben szeretnék versenyszerűen is foglalkozni a horgászattal, tagadhatatlanul az életem része lett – fejtette ki kérdésünkre Horváth Lara.

Nyereményük egy ötezer forint értékű Timár Mix-ajándékcsomag, egy darab tízliteres Quechua hűtőtáska és egy darab, 3200 Ft értékű Zátonyi Holt-Duna-horgásznapijegy. Ők év végén a hónap nyerteseként harcba szállhatnak „Az év fogása” címért is.

Videók segítségével lesik el a praktikákat

Második helyen a tizenhárom éves Németh Bálint végzett. Nem akármilyen hallal nevezett játékunkba, egy afrikai harcsát fogott Nyíregyházán, a Tüskevár-horgásztón. Különös érdekessége a fogásnak, hogy a ragadozó hal egy gumikukoricára érkezett.

– Tényleg ritka, hogy a harcsa felvegye a gumikukoricát, szerintem az etetőanyag volt az oka: egy májas-halas, vaníliás etetőanyagot használtam a horgászat során. Mióta iskolás vagyok, folyamatosan horgászom. Fogtam már pontyot, kárászt, keszeget, és testvéremmel sokat tanulunk is: YouTube-videóból tanuljuk a horgászat szakmai alapjait, például a kötési technikákat – mesélte Németh Bálint.

Az első igazi nagy hallal nyert

A harmadik helyen a kilencéves Pásztor Csongor végzett, aki egy 11 kilogrammos ponttyal nevezett a küzdelembe.

– Bősárkányban sikerült ezt a csodaszép halat kifognom. Ez volt az első igazán nagy halam. Azt szeretem a horgászatban, hogy szép, nyugodt környezetben lehetek, ráadásul a horgásznak is nyugodtnak kell lennie, mert nem kapkodhat el semmit. A családban senki sem horgászik, csak én, a többiek viszont mindig mellettem ülnek a vízparton és szurkolnak a nagy fogásokért. A vaníliás csalikat szeretem leginkább, ráadásul nemcsak én, hanem a halak is – fogalmazott lapunknak Pásztor Csongor.

A második és harmadik helyezett nyereménye egy ötezer forint értékű etetőanyag-ajándékcsomag a Timár Mix jóvoltából.