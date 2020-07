A hónap fogása – Félszáz hal már versenyben

Olvasóink szavazatai alapján júliustól októberig havonta jutalmazzuk a hónap fogásait.

Nemrég útjára indult

nyereményjátékunk.

Ide megyénk horgászaitól várunk fotókat és sztorikat – havonta értékes nyereményekért. Az elmúlt három hétben közel félszáz fotót kaptunk olvasóinktól. Most ezekből szemezgetünk.

A győrzámolyi Paár Béla az elsők között volt, aki fényképével jelentkezett versenyünkre. Egy szép, kilenc kilogramm körüli ponttyal nevezett, amelyet két szem fűzött műkukoricával fogott ki a Mosoni-Dunán.

– A horgászat mint szenvedély a véremben van. Apám, dédapám is nagy horgász volt, engem is megragadott a halfogás szeretete. Általában a Mosoni-Dunán szoktam horgászni, egészen kisgyermekkorom óta. A halfogás élménye egyszerűen utánozhatatlan – mondta Paár Béla.

Paár Béla hozzátette: a versenybe nevezett pikkelyes tőponty nem élete fogása. A rekordja egy 38 kilós harcsa, amely szintén a Mosoni-Dunán akadt a horgára.

A győri Pelyhe Szabolcs Vámosszabadin horgászott párjával, ott akadt horog-, majd lencsevégre egy csodaszép ponty. Éppen a horgásznap végén jelzett a kapásjelző.

– Megmondom őszintén, mi a vírushelyzet végett kezdtünk el a párommal horgászni, ebbe a versenybe is ő nevezett be. Közös program lett a peca, ilyenkor a kisgyerekünk a mamánál nyaral, mi pedig kettesben ülünk ki a vízpartra – mesélte élményeit Szabolcs.

Azt is hozzátette, a Vámosszabadin kifogott kicsivel több mint 9 kilós ponty az eddigi rekordja. Szerinte ezt a halat a legélvezetesebb kifogni. Elmondta, hogy a ponty fogásának napján másfél kilós csukát is sikerült horogra keríteni a már említett tavon.

– Életemben nem fogtam csukát, ezért is volt óriási öröm. És persze a feleségem számára is. Azóta is horgászunk, minden alkalommal szeretnénk megdönteni rekordfogásunkat – tette hozzá Pelyhe Szabolcs.

Ha ön is nagy vagy különleges halat fogott, netán rekordlistást, fotózza le, töltse fel internetes oldalunkra (www.kisalfold.hu/ahonapfogasa) és szerezzen minél több szavazatot. Az első forduló július 31-ig tart, utána egyhetes közönségszavazást követően díjazzuk olvasóinkat. A játék október végéig tart, és havonta jutalmazzuk a hónap fogásait. A három legnépszerűbb képért minden hónapban 5 ezer forint értékű etetőanyag-ajándékcsomag jár a Timár Mix jóvoltából, a győztes pedig további nyereményeket, hűtőtáskát, horgászszéket nyer. A dobogósok tovább versenyeznek „Az év fogása” címért. Ha fotója nincs, de van egy jó horgászsztorija, azt is várjuk, a legjobbak megjelennek a horgászoldalunkon, és az online kiadásunkban is.