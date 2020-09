A hónap fogása: díjnyertes horgászok

Átadtuk a díjakat A hónap fogása nyereményjátékunk második fordulója győzteseinek.

Az első helyezett Véninger Patrik lett (balra), aki 24 kilós ponttyal nevezett versenyünkre. A második Csizmazia Botond lett (nem tudott részt venni a díjátadón), a harmadik helyet pedig Varga Gergő (jobbra) szerezte meg.

Bármennyire is magányos és csendes sport a horgászat, a szebbnél szebb halak szákolásán kívül nincs is nagyobb öröm, mint megosztani másokkal legjobb pecástörténetünket, és megmutatni legszebb fogásainkat. Ezzel a gondolattal indította útjára a Kisalföld júliusban nyereményjátékát, amelyben olvasóink értékes nyereményekért is megküzdhetnek. A legtöbb olvasói szavazatot kapott fotók beküldőit havonta értékes nyereményekkel jutalmazzuk, novemberben pedig megrendezzük a havi dobogósok versenyét „Az év fogása” címért.

Augusztusi játékunk győztese a veszprémvarsányi Véninger Patrik lett, aki kiskora óta pecázik. Óriási élmény volt számára ez a fogás, hisz élete eddigi legnagyobb halát sikerült kifognia. – Barátnőm segítségével jelentkeztem a versenybe, néha ő is velem tart a vízpartra. Bojlis horgász vagyok, elsősorban pontyokra pecázom, már kiskorom óta. Számomra ez a kikapcsolódás, és a legjobb az benne, hogy sosem tudhatod, hogy éppen mi akad a horogra – fogalmazott Véninger Patrik.

Nyereménye egy ötezer forint értékű etetőanyag-ajándékcsomag a Timár Mix jóvoltából, egy horgászszék és egy, a Zátonyi-Holt-Dunára érvényes horgásznapijegy a Sporthorgászok Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége támogatásával.

A harmadik helyet a kapuvári, Varga Gergő szerezte meg, aki még csak kilencéves, de egyszerűen imád a vízpart mellett, a természetben. Nyereménye egy ötezer forint értékű etetőanyag-ajándékcsomag a Timár Mix jóvoltából. – Apukámmal szoktunk horgászni. A tóban – ahová járunk – sok a tokhal, ponty, keszeg, kárász, de akadhat a horogra afrikai és szürke harcsa is. Szeretem a csendet, és a nyugalmat, ami a vízparton van, a legnagyobb élmény pedig, amikor egy halat fáraszthatok ki apukám segítségével – mesélte lapunknak Varga Gergő, aki édesanyjával érkezett a díjátadóra.

Versenyünk második helyezettje Csizmazia Botond lett, aki nem tudott részt venni a díjátadón, de a nyereményét hamarosan ő is a kezében tarthatja.